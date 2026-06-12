援引歐盟 鄭麗文拋：兩岸建立互信機制 展開軍事安全對話

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月9日拜會「亞洲協會（Asia Society）」，並出席公開座談。鄭談及國民黨重返執政的兩岸和平藍圖，援引「歐盟（EU）」的發展模式為例，表示歐盟非一蹴可幾，是從「歐洲煤鋼共同體」開始，化解重大障礙、建立機制，和平藍圖將採取「一步一步、踏實穩健」的方針，首要任務是擴大兩岸互信與實質交流，針對軍事安全議題展開對話，建立互信機制。

鄭麗文談及4月「鄭習會」，表示中共總書記習近平明確表達，尊重且理解台灣因歷史原因所選擇的不同社會制度與生活方式。習近平重申，只要兩岸同屬一個中華文明、同屬中華民族，什麼事情都好商量，彼此巨大的歧異可透過恆心與耐心來處理。

鄭麗文指出，北京所反對的是「台獨」與「永久分裂」，而非台灣的存在，只要在「中華民國憲法」的一中原則與「九二共識」的堅實基礎上，就能維持長久的兩岸和平。

鄭麗文回應北京長期主張的「一國兩制」與香港模式的疑慮。鄭坦言，一國兩制在台灣社會很難被接受，台港在本質上有所不同。香港在1997年前為英國殖民地，而台灣自1945年抗戰勝利後即脫離日本殖民統治回歸中華民國，自此發展為成熟的憲政民主社會，台灣命運絕不可能任由外力決定。鄭主席重申，台灣人民的意願至關重要，任何關於現狀的改變都必須尊重台灣人民的選擇。

鄭麗文表示，最新民調顯示，有高達八成的台灣人民堅定支持兩岸應透過對話與交流維繫和平。缺乏對話將導致敵意螺旋與誤判，甚至引發軍事衝突。即使是中立國家亦需保有軍隊，中國大陸當然在建構國防力量，但台灣同樣擁有堅實的防衛實力，同時國民黨更主張要積極透過對話，排除任何導致戰爭的可能性。

鄭麗文談到2028年國民黨若重返執政，至2032年的四年總統任期、兩岸和平藍圖時，她以EU發展模式為例，指出歐盟非一蹴可幾，而是從最初的「歐洲煤鋼共同體」開始，務實且具體地化解重大障礙、建立服務彼此需求的機制。國民黨的和平藍圖將採取「一步一步、踏實穩健」的方針，首要任務是擴大兩岸人民間的善意、互信與實質交流，化解猜疑，並進一步針對軍事安全議題展開對話，建立安全互信機制，讓和平帶給人民巨大紅利。

鄭麗文認為，美中之間的冷戰與零和思維對全球多項產業造成巨大衝擊。她期待美國發揮領導力，與中國大陸建立對話、促進和解，將地緣政治前線的「第一島鏈」，轉型為人工智慧（AI）時代下將科技與供應鏈深度整合的「和平與繁榮之鏈」，創造一加一大於二的強強聯手成就。這不僅符合東亞區域國家的集體利益，更符合美國的國家利益。

針對台灣漁民於東海等海域若遭遇日、菲等國攔截，是否應接受大陸海警救助的問題，鄭麗文表示，這個問題突顯了現任民進黨政府在捍衛漁權上的失能，讓人民失去信心。在馬英九政府時期，政府能積極且有效地處理與日本、菲律賓的海洋、漁事糾紛，而在海上人命關天的緊急狀況下，救援生命高於一切，不應受政治或國籍框架的限制。

針對台灣內政僵局與跨黨派溝通的提問，鄭麗文無奈指出，國民黨極度期盼結束國內的政黨惡鬥，並尋求與民進黨進行理性、有效的溝通。她在宣布前往大陸訪問時，多次誠懇表達希望與賴清德總統見面，就北京之行進行面對面交流，遺憾未獲正面回應。

鄭麗文強調，兩岸和平雖面臨無數挑戰且難度極高，但台灣別無選擇，因為時間並不站在台灣這一邊，國民無畏挑戰，積極且堅定地為下一代建構一條遠離戰爭的和平之路。

鄭麗文在座談會的尾聲，談到國民黨攜手人民締造的「五大奇蹟」。首先是115年前完成革命，創建了亞洲第一個民主共和國；第二是在第二次世界大戰對日抗戰中擊敗日軍；第三則是國民政府移駐台灣後，創造經濟奇蹟，讓台灣躋身亞洲四小龍；第四是成功引領台灣走向民主和平轉型；第五是國民黨奠定並創建了如台積電等高科技產業，成為今日台灣的「護國神山」。

鄭麗文總結，許多過去在外界眼中被視為不可能的艱巨任務，在國民黨執政時期務實且堅定地實現，未來國民黨也將繼續堅定和平道路，與人民攜手創造兩岸和平的下一個歷史奇蹟。