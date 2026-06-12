蔣萬安拋廢監院 綠黨團喊有共識就做：他好像覺得是準總統候選人

總統府公布新任監察院長、副院長及監察委員提名名單，台北市長蔣萬安今呼籲，立法院對29位被提名人投下反對票，並主張推動修憲廢除監察院。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄表示，總統提名監委是憲政上的義務，蔣萬安跳出來就比較怪，也抬高了蔣的身分，「好像覺得是準總統候選人的一個地位。」

民進黨立院黨團今上午開輿情回應記者會，莊瑞雄表示，蔣萬安的動作讓人覺得奇怪，國民黨主席鄭麗文出訪，黨內最大諸侯盧秀燕也出國，「然後他就蠢蠢欲動」。總統提名監察委員，這是總統在憲政上的一個義務，那蔣萬安跳出來就比較怪，「當然這樣也抬高了他的身份，好像覺得是準總統候選人的一個地位。」

莊瑞雄說，按照整個憲政的設計，目前朝野間對於廢除監察院其實是有共識的，看法上大家都認為要廢掉，可是監察院要廢掉有其程序，還是要走修憲程序。捨掉正常程序不做，然後在立法院用政治攻防當成政治鬥爭，這並不是人民之福，如果真要達到廢除目標，可以在國會討論，最後用公投方式，「相信如果朝野政黨有共識，與民眾之間沒有異議，多數就可以通過，達到廢除監察院的目的，還是要用憲政手段。」

莊瑞雄質疑，否則現在根本不是在廢除監察院，只是在「癱瘓」監察院該做的工作，只是讓其更舒服，讓其動彈不得而已，這不是國家人民之福，其他公務機關以前對監察院還有一點威嚇性，現在把預算全部凍結或刪除，公務機關少了這隻大老虎，反而更舒服了。

媒體追問民進黨會要廢監察院？莊瑞雄說，「廢除監察院我們絕對歡迎」，在委員會裡面大家一起來，以現在立法院的實踐，這不是任何一黨之力，各個政黨之間都可以透過朝野協商一起來做，大家共同做出一個提案，把監察院現有機關的職掌如何轉移到哪些機關做成配套，只要朝野有共識，用修憲的方式，民主進步黨表達歡迎。