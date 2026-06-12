高虹安條款今三讀通過 范雲：藍白之間「魔鬼的交易」

立法院會今三讀通過「公職人員選罷法」修正案，民眾黨堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造。民進黨立院黨團書記長范雲表示，這是藍白之間「魔鬼的交易」，除非在表決的法案中加入「日出條款」，讓全國民眾就知道不是在為特定人物開後門。

民進黨立院黨團今上午在議場前開輿情回應記者會，范雲表示，昨天協商時已表達民進黨態度，選罷法影響的是誰有參選資格，民進黨認為資格設定必須嚴謹且一致，不能夠為特定政治人物開後門，可是民眾黨到現在都無法回答其版本是不是為高虹安「量身打造」，「如果是的話，這會是藍白之間『魔鬼的交易』，為了特定政治人物的特權，這不是民進黨能支持的修法，所以民進黨團反對。」

范雲直言，如果民眾黨要讓大家確定不是為特定人物修法開特權，而是合法一致的法案，請在表決的法案中加入「日出條款」，像是訂定從明年1月1日開始；或是定在9月4日，因為是今年所有公職人員選舉的最後一天，這樣全國民眾就知道民眾黨不是在做魔鬼交易、為特定人物開後門。