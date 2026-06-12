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蔣萬安拋廢監院否決監委人事 傅崐萁：與黨中央溝通

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

總統府昨公布29位監委被提名人名單，台北市長蔣萬安今上午在臉書發文表示，現非人選問題，主張廢除監察院。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，黨團內部會召開黨團大會進行溝通，與黨中央聯繫，嚴格審查名單；國民黨立委翁曉玲則指廢除監院涉及修憲，目前恐有難度。

總統府昨公布29位監委名單，當中也包括藍營背景的前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。

蔣萬安今上午在臉書發文表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」。

傅崐萁表示，國民黨團一向重視黨團成員意見，賴清德總統提出的29位監委被提名人，絕大部分都是向獨派靠攏，或是安撫獨派的名單。因為目前函文還沒有正式送到立法院，到底是放話還是正式的名單，函文到立法院之後，國民黨團內部會召開黨團大會進行溝通，也會與黨中央密集聯繫，一定會嚴格審查監委名單。

翁曉玲說，蔣萬安說支持廢除監察院，若要把監察院、監察權都廢掉涉及修憲。但因在野人數不夠，修憲必須要達到立委人數3分之2以上。她尊重蔣萬安的意見。

翁曉玲說，至於此次名單，可說是有史以來更差的名單，尤其是監察院正副院長被提名人，政治上的特性、個人操守等有問題。王榮璋之前濫用公務車還有被監院內部懲處的紀錄，在這樣的情況下還被提名副院長，是不適合的。

蔣萬安 傅崐萁 監院

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