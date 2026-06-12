快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

外交部：台灣與史瓦帝尼邦誼穩固 持續推展合作關係

中央社／ 台北12日電

外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與台灣友邦史瓦帝尼內閣研討會，建議史國與中國建交換取經濟利益。外交部今天表示，薩克斯意見純屬個人觀點，也引發史國友台議員強烈關切與質疑，台史邦誼穩固友好，持續推展雙邊互助互惠合作關係。

針對外媒「史瓦濟蘭新聞」（Swaziland News）相關報導，外交部上午回覆中央社記者詢問指出，有關設於南非的網路媒體報導稱史國總理戴羅素（RussellDlamini）4月曾邀請美國經濟學者薩克斯（JeffreySachs）參與內閣研討會，薩克斯會中提到史國基於經濟利益應與中國建交等議題，外交部與駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。

外交部表示，由於薩克斯意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部說明，台灣與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月總統賴清德搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. KingMswati III）專機訪史後進一步提升；史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。

此外，外交部表示，戴羅素伉儷曾於2024年訪台，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素更親自前往機場接機，與台灣情誼深厚。

外交部指出，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化台灣與友邦關係並打壓台灣國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責，中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部說，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識；台灣將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。

外交部 史瓦帝尼 南非

延伸閱讀

賴清德才剛訪問！史瓦帝尼總理遭質詢 傳有意與中國建交

日華懇改名日台友好議員連盟 台日關係邁歷史新頁

北京制裁菲律賓防長 馬尼拉：不友善行為損互信

吳志中：台以共同面對挑戰 淬鍊兩國韌性與力量

相關新聞

影／批民進黨阻營養午餐法審查 國民黨團：應向家長孩童道歉

國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯今共同舉行記者會，批評民進黨日前造謠國民黨委員去日本考察營養午餐法是公費，昨日在教育及文化委員會審查「營養午餐法」時，更惡意提出散會動議，讓民生法案無法盡速審查。

陳以信：美行政部門不可能放鳥鄭麗文 若有我發千份雞排

國民黨主席鄭麗文訪美當中，傳鄭麗文欲拜會美國行政部門遭取消。國民黨自製網路節目「KMT直球對決」今午直播，由發言人江怡臻主持，對話國民黨政策會副執行長陳以信。陳當場喊，美國行政部門不可能放鴿子，如果沒有見面，他發1千份雞排。

屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德、魏哲家同台見證科技新里程

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統與台積電董事長魏哲家同台出席，象徵台積電半導體供應鏈正式進駐屏東，也代表南台灣科技產業版圖再擴張。儘管典禮期間天候不佳、現場大雨不斷，賴清德致詞時還笑稱「台灣怎可能缺水」，引發現場一陣笑聲。

立院三讀修正選罷法 受緩刑或易服社會勞動可參選

立法院院會今天三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

呼應蔣萬安 趙少康：實質廢監院 29名監委全都不給過

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今提出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。中廣前董事長趙少康公開呼應，表示實質廢除監察院，監委一個都不給過。

花蓮副縣長顏新章涉圖利百萬元交保 綠營喊話停職接受調查

花蓮副縣長顏新章捲入營養午餐弊案，檢調搜索、傳訊後認為圖利廠商嫌疑重大，列貪汙治罪條例被告並以100萬元交保。民進黨花蓮縣黨部今天喊話顏新章主動辭職或至少停職接受調查；縣府回應，相關案情仍待查明，籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。