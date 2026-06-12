外交部：台灣與史瓦帝尼邦誼穩固 持續推展合作關係

外媒報導，美國經濟學者薩克斯受邀參與台灣友邦史瓦帝尼內閣研討會，建議史國與中國建交換取經濟利益。外交部今天表示，薩克斯意見純屬個人觀點，也引發史國友台議員強烈關切與質疑，台史邦誼穩固友好，持續推展雙邊互助互惠合作關係。

針對外媒「史瓦濟蘭新聞」（Swaziland News）相關報導，外交部上午回覆中央社記者詢問指出，有關設於南非的網路媒體報導稱史國總理戴羅素（RussellDlamini）4月曾邀請美國經濟學者薩克斯（JeffreySachs）參與內閣研討會，薩克斯會中提到史國基於經濟利益應與中國建交等議題，外交部與駐史瓦帝尼大使館對相關報導及史國政情均有充分掌握。

外交部表示，由於薩克斯意見純屬個人觀點，其言論更在史國國會引發多位友台議員的強烈關切與質疑，充分顯示台史邦誼穩固並深獲史國各界認同與高度支持。

外交部說明，台灣與史瓦帝尼王國建交超過半世紀，兩國長期在各領域緊密合作，雙邊關係更在今年5月總統賴清德搭乘史王恩史瓦帝三世（H.M. KingMswati III）專機訪史後進一步提升；史王持續在國際與國內公開場合，堅定表達對雙邊關係的絕對支持，台史邦誼穩固友好。

此外，外交部表示，戴羅素伉儷曾於2024年訪台，賴總統今年5月訪問史國，戴羅素更親自前往機場接機，與台灣情誼深厚。

外交部指出，政府密切關注中國持續以「零關稅」等經濟糖衣為誘餌，企圖分化台灣與友邦關係並打壓台灣國際空間，外交部對中方的行徑予以嚴正譴責，中國長期以誇大不實的經濟承諾誘迫他國，其圖謀不僅破壞友邦內部團結，相關承諾更屢屢流於空頭支票。

外交部說，台史兩國長期在農業、醫衛、基礎建設、資通訊、能源與經貿等領域的合作成果豐碩，實際造福史國廣大人民，這也是史王及史國各界共識；台灣將在既有的堅實基礎上，發揮「總合外交」精神，持續推展雙邊互助互惠合作關係，共同維護兩國人民福祉與邦誼。