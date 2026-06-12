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高虹安條款過了！立院三讀修正選罷法 受緩刑或易服社會勞動可參選

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民進黨立委林淑芬衝到民眾黨立委許忠信座位前不斷飆罵「超速仔」。記者王小萌／攝影
民進黨立委林淑芬衝到民眾黨立委許忠信座位前不斷飆罵「超速仔」。記者王小萌／攝影

高虹安條款」過了！立法院會今日三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

現行公職人員選舉罷免法規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人。年底選戰在即，朝野立委為避免參選人因被法院判緩刑而喪失參選資格，紛紛提出選罷法修正草案。其中，新竹市長高虹安因誣告案被判刑六個月，最受矚目，綠營質疑藍白為高虹安修法解套。

立法院初審選罷法修正時，藍綠均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定，民眾黨立委許忠信則堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，朝野未形成共識。民眾黨於今日院會提出再修正動議，將「易刑」修改為「易服社會勞動之自由刑者」，將條文再度限縮。

三讀條文第26條第六項加入「詐欺犯罪危害防制條例之罪」，未來詐欺犯不得參選；另第26條第九項加入「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，保障輕罪者選舉資格。

民進黨立委李柏毅表示，在黨團協商時，民眾黨立委許忠信接到高虹安電話，此次修法就是為了高虹安，國民黨委員能接受民眾黨團為了特定對象修法？

國民黨立委翁曉玲指出，此次三讀通過修正的選罷法，是維護憲政參政權的比例原則。近年來詐欺犯造成多個家庭破碎，因此不得登記為候選人；另針對過失輕微犯罪而受到緩刑或易刑處分者，放寬參選資格。

民眾黨立委許忠信說，憲法第17條保障公民的選舉及被選舉權，根據比例原則，若法官認為犯罪者需要褫奪公權，既然已有褫奪公權判處，選罷法再用行政法限制人民參選，這是違憲。何況民進黨也提出修法要給予緩刑者參選權的同時，2年以下緩刑者可參選，6個月以下易刑者卻不得參選，這是因人設事，為了民進黨某個立委修法。

而此次民進黨修法解套的人選，疑似是過去因在立法院爆發肢體衝突，遭依「傷害罪」起訴的民進黨立委林淑芬。林淑芬在許忠信發言後，不斷大喊「超速仔」、「黑白講」、「我判刑了嗎」，更衝到許忠信座位前飆罵，要許忠信講出是在指誰。

立法院會今日三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正。記者王小萌／攝影
立法院會今日三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正。記者王小萌／攝影

選罷法 高虹安 新竹

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