花蓮縣副縣長被約談 傅崐萁：他剛正不阿 盼司法公正

花蓮縣副縣長顏新章疑涉免費營養午餐弊案遭約談，今日凌晨1時以100萬元交保。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，希望司法毋枉毋縱，但顏新章在桃園擔任刑大大隊長期間，不曾傳過風紀事件，剛正不阿。

針對顏新章被約談一事，傅崐萁說，希望司法本於公正，毋枉毋縱，一切尊重司法的調查。但他特別強調，顏新章在警察任內，在台北的大同區，當時周人蔘電玩遍布北台灣，大同區是唯一被顏新章連續抄過兩次後退出大同區。

傅崐萁說，顏新章當時是一位剛正不阿、非常優秀的警察同仁，後來調到桃園當刑大大隊長，12年當中，桃園刑大沒有任何風紀事件，是非常優秀、年資40年的公務員，過去有些中傷抹黑最後都還顏新章清白。

傅崐萁說，千萬記得，一個公務人員的清白，非常不容易。希望全國的公務員，都能夠好好的在工作崗位上做事。