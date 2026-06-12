快訊

飛札幌航班驚傳駕駛艙冒煙 台灣虎航澄清：沒有迫降、主動通報民航局

6月4G、5G便宜資費懶人包／399元搶客！5G 499元上網爆量「比4G便宜」

桃園毒駕拒檢狂飆失控釀3死 警曝追逐3公里驚險影像

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮縣副縣長被約談 傅崐萁：他剛正不阿 盼司法公正

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影
花蓮檢調偵辦2.7億元國中小營養午餐弊案，副縣長顏新章昨天深夜移送花蓮地檢署，檢方複訊後，今天凌晨1時許諭令100萬元交保。記者王思慧／攝影

花蓮縣副縣長顏新章疑涉免費營養午餐弊案遭約談，今日凌晨1時以100萬元交保。國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，希望司法毋枉毋縱，但顏新章在桃園擔任刑大大隊長期間，不曾傳過風紀事件，剛正不阿。

針對顏新章被約談一事，傅崐萁說，希望司法本於公正，毋枉毋縱，一切尊重司法的調查。但他特別強調，顏新章在警察任內，在台北的大同區，當時周人蔘電玩遍布北台灣，大同區是唯一被顏新章連續抄過兩次後退出大同區。

傅崐萁說，顏新章當時是一位剛正不阿、非常優秀的警察同仁，後來調到桃園當刑大大隊長，12年當中，桃園刑大沒有任何風紀事件，是非常優秀、年資40年的公務員，過去有些中傷抹黑最後都還顏新章清白。

傅崐萁說，千萬記得，一個公務人員的清白，非常不容易。希望全國的公務員，都能夠好好的在工作崗位上做事。

國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁。記者屈彥辰／攝影

傅崐萁 桃園 台北 花蓮

延伸閱讀

營養午餐弊案 花蓮副縣長顏新章遭約談

花蓮2.7億元營養午餐案往上延燒 副縣長顏新章遭搜索約談

花蓮營養午餐標案涉嫌圖利廠商 副縣長顏新章訊後百萬元交保

花蓮營養午餐弊案副縣長顏新章100萬元交保 檢方不排除下一波行動

相關新聞

影／批民進黨阻營養午餐法審查 國民黨團：應向家長孩童道歉

國民黨立委羅廷瑋、羅智強、徐巧芯今共同舉行記者會，批評民進黨日前造謠國民黨委員去日本考察營養午餐法是公費，昨日在教育及文化委員會審查「營養午餐法」時，更惡意提出散會動議，讓民生法案無法盡速審查。

陳以信：美行政部門不可能放鳥鄭麗文 若有我發千份雞排

國民黨主席鄭麗文訪美當中，傳鄭麗文欲拜會美國行政部門遭取消。國民黨自製網路節目「KMT直球對決」今午直播，由發言人江怡臻主持，對話國民黨政策會副執行長陳以信。陳當場喊，美國行政部門不可能放鴿子，如果沒有見面，他發1千份雞排。

屏東半導體供應鏈專區動土 賴清德、魏哲家同台見證科技新里程

屏東科學園區半導體供應鏈專區今天上午舉辦聯合動土典禮，賴清德總統與台積電董事長魏哲家同台出席，象徵台積電半導體供應鏈正式進駐屏東，也代表南台灣科技產業版圖再擴張。儘管典禮期間天候不佳、現場大雨不斷，賴清德致詞時還笑稱「台灣怎可能缺水」，引發現場一陣笑聲。

立院三讀修正選罷法 受緩刑或易服社會勞動可參選

立法院院會今天三讀通過「公職人員選罷法」第26條修正，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

呼應蔣萬安 趙少康：實質廢監院 29名監委全都不給過

總統府昨公布29位監委被提名人，台北市長蔣萬安今提出廢除監察院，建議藍白全部否決，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。中廣前董事長趙少康公開呼應，表示實質廢除監察院，監委一個都不給過。

花蓮副縣長顏新章涉圖利百萬元交保 綠營喊話停職接受調查

花蓮副縣長顏新章捲入營養午餐弊案，檢調搜索、傳訊後認為圖利廠商嫌疑重大，列貪汙治罪條例被告並以100萬元交保。民進黨花蓮縣黨部今天喊話顏新章主動辭職或至少停職接受調查；縣府回應，相關案情仍待查明，籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。