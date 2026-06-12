【重磅快評】行政院考試院合演一場大戲算計大法官？

立法院去年底三讀通過停砍年金相關法案，銓敘部停砍年金補差額，最晚今年8月1日完成補發，但行政院竟稱未收到公文，盼憲法法庭盡速裁決。在外界看來，行政院沒有收到公文只是藉口，重點是行政院不想補發差額，兩個單位都有聲請釋憲，此際是在唱雙簧、打假球，意在聯手向憲法法庭「施壓」，強迫在七月前配合演出而已。

野黨陣營去年12月12日完成《公務人員退休資遣撫卹法》及《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》部分條文修正，停止原定逐年調降的所得替代率；行政院長卓榮泰完成副署、賴清德總統公布後，行政院與考試院也同步聲請釋憲，影響全台約19萬名退休公教人員。

銓敘部日前突然有動作，6月8日陸續發文給相關單位及退休公務人員，表示退休公教月退金統一依重審結果發放，但僅補發114年12月28日至115年7月31日期間的差額，並非修正條文修法意旨的2024年1月1日起算，形同只補一半，公文並稱最晚今年8月1日完成補發。

表面上看來，銓敘部似乎是對退休公教人員釋出善意，但這一半的善意也只有持續兩天。行政院發言人李慧芝昨天宣稱，行政院並沒有收到考試院的公文，盼憲法法庭盡速做出裁決，作為行政上執行的依據。

李並補充，政府過去提出年改已確認合憲，去年立院卻修改法案，將大幅增加政府支出，行政院尊重考試院的審定權，但目前法案正在釋憲中，希望憲法法庭盡速做出決定；針對行政院有無要編列補發預算？李僅說，「行政院目前還沒有收到考試院任何公文」。

有意思的是，行政院說沒有收到公文，銓敘部卻說已依法製發公務人員退休所得重行審定的書面處分，並已於6月8日以電子公文方式發給中央暨地方各主管機關，還敘明發文字號是「部退三字第1155968007號」，強調公文確實在8日當天就已發出。

如果公文已於8日發出，都過了三天，行政院說沒收到公文，到底誰在說謊？答案已經很清楚了。但有沒有收到公文，其實並不重要，行政院擺明就是不想補發，一切就待憲法法庭做出裁決，作為執行依據。

只是，李慧芝說補發差額將大幅增加政府支出，但銓敘部這一波補發半年差額牽涉經費其實只有10億到12億元之間，如果依照立法院修法版本，應該是要編列40億到50億元，換句話說，銓敘部已經是打折再打折，但行政院還是不想埋單，即使每名退休公務員平均拿到也不過6000多元，但行政院的心態就是一毛錢也不想給。

行政院的心態昭然居若揭，但矛盾的是卻是考試院。當初考試院也跟著行政院聲請釋憲及暫時處分，最弔詭的是，考試院左手聲請釋憲，右手卻發公文重審並準備補發差額，根本是在玩兩手策略，說到底，考試院就是不想背負違法不執行的責任，結果就是好人做一半，壞人全由行政院來扮。如果行政院是真小人，考試院很難不算偽君子。

但此事恐有更深層的盤算，考試院、行政院大費周章演這齣戲，項莊舞劍，意在沛公，考試院公文壓在8月1日完成補發，釋憲案說好聽是處於「評議階段」，但實際上是沒有進度，如果銓敘部已經發文載明8月1日撥補差額，這對憲法法庭形成極大時間壓力，大法官必須在7月31日前表態。

換句話說，如果大法官要幫執政黨攔截這筆預算，就必須在7月底前裁准暫時處分，一旦拖過8月1日，差額已匯入公教人員戶頭，將造成重大的行政退費亂象。

但問題是，目前8位大法官意見分歧，有3位大法官堅持「人數不足即組成不合法」的法理立場，持續缺席釋憲判決評議，導致近期的釋憲案與判決實際上多由其餘 5 位大法官主導並通過，合憲性充滿爭議。行政院及考試這場大戲可能逼使5位大法官得再度粉墨登場，姿勢難看已不待多言。