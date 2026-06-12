賴總統提名監委 藍：本於職責嚴加審查

總統府公布監委提名名單，國民黨團總召傅崐萁今天表示，一定本於職責，嚴加審查，一切依法辦理。對於台北市長蔣萬安及部分藍委拋出廢監院，他說，國民黨團一向重視黨團成員意見，也會尊重各種意見。

副總統蕭美琴11日宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長並兼任國家人權委員會主委，現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委。總統府指出，已將總統咨文送至立法院，咨請立法院行使同意權。

傅崐萁上午在立法院接受媒體聯訪表示，賴總統提名的29位監察委員，包括由大獨派的陳永興擔任監察院長，這是要藉由監委提名試圖安撫獨派。

傅崐萁表示，蔣萬安講得非常清楚，只知道對付在野黨的監察院，對國家發生這麼多重大弊案，監察院從來不調查民進黨相關弊案，已經成為真正的「東廠」。對於賴總統提出的監委人選，立法院一定本於職責，國民黨一定會嚴加審查，依法辦理。

部分國民黨立委表態不支持此次監委提名，甚至喊話要廢除監察院，蔣萬安也表態認為應該廢除監察院。傅崐萁表示，國民黨團一向重視黨團成員意見。

傅崐萁說，待總統府函文到立法院之後，國民黨團會開黨團大會溝通，也會跟黨中央密切聯繫，一定會嚴格審查監委名單，也會尊重各種意見。