民進黨愈打愈紅 柳采葳點出殷瑋這一特點「把事實講清楚」

台北市研考會主委殷瑋近期為台北市長蔣萬安及政策辯護，成媒體焦點。國民黨台北市議員柳采葳指出，民進黨可能不是很了解殷瑋，「他是只要你質疑，他就回應；你攻擊，他就把事實講清楚」為政策辯護何錯之有？

柳采葳指出，最近看台北市議會質詢，其實有點感慨。自從民進黨提名沈伯洋之後，從大台北天際線、雙城論壇、小貓熊，到最近的無菸城市議題，幾乎每一題都圍繞著蔣萬安打、反對蔣萬安。

她說，監督市政本來就是議員的職責，完全支持，但最近很多質詢討論的重點，似乎已經不是在解決問題，而是在製造話題、製造衝突，簡單說就是找架吵啦。

柳采葳說，民進黨原本想打蔣萬安，結果打著打著，砲火卻開始集中到殷瑋身上；這幾年其實很多公務員都面臨同樣的處境，做事被罵，不做事也被罵；回應被罵，不回應也被罵。認真做事的人，往往最容易成為政治攻防下的箭靶。

柳采葳指出，民進黨原本想打倒一個人，結果卻讓更多人認識了另一個人。某種程度上來說，「藍營新一代戰神」這個稱號，還真的是被民進黨一路打出來的。