盼兩岸重啟對話 鄭麗文：「鄭習會」沒有談到統一

全國公共電台（NPR）近日專訪國民黨主席鄭麗文，鄭麗文在訪問中指出，她與中國國家主席習近平會面時，雙方並未討論到兩岸統一的議題，並表示，兩岸現在沒有討論這個議題的條件。

正值鄭麗文訪美期間，除了接受金融時報和南華早報專訪，她也接受NPR的訪問。被問及習近平有沒有在兩人會面中重申「統一大勢不可阻擋」？鄭麗文回答說，事實上，她訪問中國大陸時，他們並未提到統一的議題；鄭麗文說，基於台海不斷升高的緊張情勢，他們兩人都希望兩岸能重啟對話和談判，並創造和平。

鄭麗文指出，兩岸此刻沒有條件討論統一的議題，指過去十年來，台海之間的接觸和對話遭到完全隔絕，導致兩岸的緊張情勢升高到戰爭和衝突邊緣；鄭麗文說，台灣的優先事項是實事求是，並重啟兩岸對話，期盼能降低緊張的情勢，創造更大的和平與穩定。