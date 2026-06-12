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蔣萬安拋廢監察院 羅智強喊先凍結：我一定投人事反對票

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
台北市長蔣萬安。圖／聯合報資料照
台北市長蔣萬安。圖／聯合報資料照

總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今上午在臉書發文表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，他認為應該廢除監察院。國民黨立委羅智強表示認同，他拋出「先凍再廢」監察院，要改革第一步當然先進行人事凍結，他會投下反對票。

總統府昨公布29位監委名單，當中包括藍營背景的前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。蔣萬安今上午在臉書發文表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」。

賴士葆說，監委名單把兩位藍軍人士納入，兩位看起來像肉票，需要再嚴格把關、嚴格討論啦。監察院長被提名人陳永興「獨到不行」，監察院副院長被提名人王榮璋過去糗事一堆，適任嗎？要得到支持非常困難，其他就要好好審查。最後結果怎麼樣，要看黨團大會決定。

就蔣萬安拋出廢除監院，羅智強說，先凍再廢監察院，蔣萬安這次主張非常有憲政高度。現在監察院最大的問題是，已變成台灣民主憲政毒瘤。現在民主憲政有兩大毒瘤，第一個是檢調選擇性辦案，追殺在野、護航執政；第二個就是監察院。過去時任監委高涌誠為了護航前立委段宜康，竟然多次騷擾、追殺司法官，包括賴清德總統愛將、行政院前發言人陳宗彥涉弊、性招待醜聞，監察院完全不敢辦。監院對於新竹市前市長林智堅，展現護航精神，追殺對林智堅不利的公務員。

羅智強說，監察院出了非常嚴重的問題，本源其實已不是人的問題。因此他非常認同蔣萬安，這是制度的問題。這次是民進黨兌現承諾來去改革監察院，民進黨向來是主張廢除監察院，他則是認為「廢院不廢權」，廢東廠而不廢監察權。

羅智強說，監察院的改革有兩個路徑：第一個路徑就是把監察權併入立法院，由有民意基礎的立委行使監察權；第二個就是讓現有的監察院切斷淪為行政附庸的臍帶，也就是不要再受制於總統，總統的提名權就是牽制監察院。

羅智強說，監察院在原始的憲政設計當中是民意機關，是修憲後變成行政附庸，所以恢復監察院的民意機關地位，才有辦法斬斷像高涌誠、監察院護航執政的行徑。要改革第一步當然先進行人事凍結，他宣布會對所有的監察委員投下反對票，已非人適不適任的問題，按照民進黨主張，這個機制已有必須徹底改革的必要，認同蔣萬安，一起來推動憲政改革。

羅智強同時呼籲，民進黨不要又把自己的神主牌丟掉，因為位子分得很香，請民進黨一起來推動監察院憲政改革，先從凍結監察院的人事做起。

羅智強 蔣萬安 監察院

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