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蔣萬安喊廢除監察院 沈伯洋酸：像在選總統

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安今表態廢除監察院，並喊話藍白黨團全部否決29位提名人選，凍結監察院運作。民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，蔣不回應市政議題，回的都是好像在選總統的議題，有點奇怪，另提及民進黨曾提修憲委員會，國民黨不參加，這時突然冒出，顯然雙標。

沈伯洋上午出席民進黨北高黨部2026專屬球衣亮相活動，被問及蔣萬安廢除監察院的說法是想要箭指成為藍營新共主？

沈伯洋認為分兩個層次，一為蔣萬安現是台北市長，自己問了很多跟市政有關的議題，他基本上都不會出來回，他回的都是一些好像在選總統的議題，「這有點奇怪的事情。」沈強調，市場、吸菸室造成第一線稽查的壓力等，才是現在要關心的事情。

沈伯洋說，二是廢除監察院這件事情，國民黨如果想要廢除五權憲法之類，這是他們想要的主張。但不要忘記，上次民進黨是國會多數時就提出修憲委員會，結果那時是國民黨不參加。修憲委員會那時候就有，有了之後，國民黨還不參加。這時突然冒出這樣的議題，「很顯然是雙標、不一致。」

沈伯洋表示，今天面臨更多問題是總預算還在審查。去年就該審查的預算一直擱到現在，還有軍購等都沒辦法通過。如果很關心這些議題，市長跟北市立委都很熟，國民黨北市立委非常多，為什麼在這些重要議題時就不出來告訴他們總預算審查、軍購的重要性？

蔣萬安 沈伯洋 監察院 2026九合一選舉 台北市選舉

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