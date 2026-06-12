指訪美國遭中傷、抹黑 鄭麗文：我的好表現 成功激怒民進黨

國民黨主席鄭麗文11日出席大華府地區舉辦的僑宴，她在致詞時強調訪美行程的成功，並認為她的成功激怒了民進黨政府，指執政黨對她在美國的好表現非常緊張。

鄭麗文表示，美國的學者專家對她高度好奇，因為他們從來沒有見過這樣子的政治人物，非常坦誠和直接，而且其願景合乎兩岸、區域、美國和全人類的利益；鄭麗文並表示，賴清德總統已經說「台獨議題不存在」，應該下架台獨黨綱。

鄭麗文訪美進入第11天，周四下午結束華府智庫訪問行程後即前往參加大華府地區的僑宴，現場席開40桌，約450名僑胞歡迎鄭麗文到場。

鄭麗文在致詞時表示，她這次訪美行程受到全面性的阻撓，指有人不斷在美國國會遊說國會議員不要見鄭麗文；她這幾天與聯邦參眾議員見面，不只一位國會議員這樣告訴她。鄭麗文反問說，「（鄭麗文）有這麼恐怖嗎？」

鄭麗文說，雖然她遭到中傷、抹黑和造謠，但美國國會議員還是願意與鄭麗文面對面交流。

至於有媒體報導指出，鄭麗文在美國的言論激怒美方，導致無法訪問白宮的艾森豪行政辦公大樓，鄭麗文則反駁說，她在美國講的是國民黨因為害怕民進黨貪腐，無法通過軍購預算的空白授權，她激怒的應該是民進黨政府。

鄭麗文指控親綠媒體不斷造謠，聲稱鄭麗文沒辦法去美國，甚至僑胞不會來見她；鄭麗文說，結果僑宴場場爆滿，並稱她早就收到哈佛大學知名學者艾利森和麻省理工學院史隆管理學院教授黃亞生的邀請，還為此安排原本沒有計畫的波士頓行程。

鄭麗文也表示，她訪問華府期間，很多長期關心兩岸的美國前官員、政治幕僚和重要的學者專家，都來參加與她的座談會，並對她的兩岸主張，以及與中國國家主席習近平見面的原因感到好奇；鄭麗文也說，他們從來沒有見過像她這樣子的政治人物，如此坦承、直接，且對兩岸和國際的局勢抱有很大的願景，這樣的願景是合乎兩岸、區域、美國和全人類的利益。

鄭麗文也批評說，民進黨用仇恨和謊言來維繫政權，指其政權是建立在謊言之上，並認為，民進黨政府對她在美國的表現感到害怕，因為民進黨期待兩岸的隔絕、對立和仇恨，才好讓民進黨繼續利用反中來動員選票，不惜兩岸一戰。

鄭麗文表示，民進黨形容她是中共同路人、習近平的馬前卒，但川習會的發生讓民進黨的抹黑手法不攻自破，「難道川普總統也是中共同路人？」

鄭麗文稱美國總統川普不希望台灣走向獨立，告訴主張台獨、兩國論的民進黨不要玩火，別不負責任地把美國捲入戰爭；鄭麗文表示，既然賴清德總統一直很想與習近平喝珍珠奶茶，又說「台獨議題不存在」，那就下架台獨黨綱，「兩岸邁向和平、接受合乎中華民國憲法的九二共識，有這麼難嗎？」

鄭麗文表示，國民黨所有的路線和主張一定要通過民意的檢驗，包括年底的地方選舉和2028年的總統大選，國民黨有了民意的授權才能代表台灣與對岸進行全面的交流、開放兩岸政策，讓兩岸關係和解、正常化，以建立區域的和平穩定，不讓美國冒著被捲入戰爭的風險、不讓美國的軍人子弟無端犧牲性命，「這才是一個美國盟友真正該做的事情」。