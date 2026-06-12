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新聞幕後／蔣萬安拋「廢監院」丟球給綠營 是否真心想修憲？

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安。本報資料照片
台北市長蔣萬安。本報資料照片

台北市長蔣萬安今強硬表態廢除監察院，並提及要藍白黨團全部否決29位提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣已向藍委們表達看法，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，同時也將球拋給長年主張廢監院的民進黨，是否真心要進入修憲程序？

副總統蕭美琴昨在總統府公布第七屆監察院正副院長及委員提名名單，其中強調在沒有修憲或者是廢除監察院之前，依照司法院釋字第632號解釋，總統跟立法院都應要恪守憲法忠誠義務；民進黨立法院黨團也表示，對廢除監察院持開放態度，若在野願意共同推動修憲，民進黨樂觀其成，但恐怕真正會反對的是長期遵守五權分立憲法的國民黨。

府院黨一致口吻是廢監院還未成現在進行式，因此一切照程序提名，但一直以來廢監院是民進黨的主張，據了解，蔣萬安自己身為立委出身，不僅熟悉立院程序，也已長年看到監院淪為東廠的腐敗，淪為政黨鬥爭打手。蔣希望建立「監察院本該廢除」共識，不僅是藍營從被動轉為主動，也測試民進黨是否真心要進入修憲程序，為民進黨打開「天際線」，還是以此為藉口進行提名，綠營需要回應人民的各種質疑。

蔣萬安今更近一步提供戰略，包括要藍白黨團先「凍結」監察院的運作，再爭取朝野共識。

藍營內部認為，人民目前一想到監察院，直覺反應就是「這不是該廢了嗎？」加上蔣萬安這番論述，如此便能為國民黨立委在立院的杯葛行動建立強大的「社會正當性」，那麼在廢除前「凍結名單」或「凍結預算」就會變成人民心中「再正常不過的事」。

據了解，這也並非蔣萬安第一次談論國政，包括去年大罷免期間拋出「倒閣說」，就凝聚藍營士氣，「覆巢之下焉有完卵」成了大罷免反攻的起點，廢監院的論述也已跟藍黨團溝通，希望藍白有致一同，做對的事，才對人民有利。

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