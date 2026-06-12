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見證烏克蘭「台灣友誼大樓」落成 林佳龍盼持續支持烏克蘭復原重建

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍11日透過視訊方式，線上見證「台灣友誼大樓」在烏克蘭利沃夫UNBROKEN Ecosystem醫療園區落成。林佳龍表示，這棟建築除了翻新醫療空間，更承載著台灣人民對烏克蘭人民的支持與祝福。

林佳龍說，雖然無法親自到利沃夫現場，但很高興能與利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyy）、副市長奇樂（Serhii Kiral）、利沃夫第一醫療聯盟及UNBROKEN醫療團隊一同見證這個重要時刻。

林佳龍指出，俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭人民向世界展現令人敬佩的勇氣與韌性。戰爭帶來傷痛，但復健帶來重新開始的希望。台灣期盼透過人道及醫療援助，陪伴烏國人民走過艱難的復原之路，讓更多傷患重新找回生活的能量。

林佳龍表示，面對戰爭挑戰，UNBROKEN國家復健中心已成為照護受戰火影響患者的重要復健樞紐。除了「台灣友誼大樓」，外交部也持續推動「烏克蘭利沃夫市立醫院智慧醫療強化計畫」，希望運用台灣在資通訊、智慧醫療與醫療管理上的經驗，協助當地建立更具韌性的醫療體系。

林佳龍提到，台灣也透過民間賑災善款及政府預算，與歐洲夥伴國家、國際組織及烏國地方政府合作，支持當地醫療照護、關鍵基礎設施與重建工作。

林佳龍表示，台灣與烏克蘭距離遙遠，但都站在抵抗威權擴張的前線。「台灣很清楚，自由與民主從來不是理所當然，也正因如此，更願意在烏克蘭最需要的時刻伸出援手、並肩同行。」林佳龍強調，未來台灣將持續與理念相近夥伴合作，支持烏克蘭復原與重建。

烏克蘭 林佳龍 俄烏戰爭

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