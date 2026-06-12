總統府昨公布監委名單 蔣萬安今強硬表態：應該廢除監察院

總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安上午在臉書發文表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏「我認為應該廢除監察院」。

蔣萬安說，台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下；監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。

包括新冠疫情時疫苗採購爭議，包括農業部在全臺灣缺蛋時委託超思公司高價進口雞蛋的弊案，這兩年一些五金行、水電行竟然能標下國防部的軍購案，監察院有什麼讓臺灣民眾看得起的作為嗎？臺南酒店業者案，論文抄襲案，監察院是人民的監察院，還是特定人士的保護傘？

蔣萬安指出，廢除監察院是民進黨的長年主張。陳菊院長說過：「希望我是最後一任監察院長。」既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。

蔣萬安建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。