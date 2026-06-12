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鄭麗文訪華府智庫 學者評：刻板親中標籤難除

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
國民黨主席鄭麗文11日訪問華府智庫，學者形容鄭麗文在國家層面處理美中台關係上還是新手上路，建議未來可以多到華府訪問。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文11日訪問華府智庫，學者形容鄭麗文在國家層面處理美中台關係上還是新手上路，建議未來可以多到華府訪問。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文11日訪問華府智庫，學者形容鄭麗文在國家層面處理美中台關係上還是新手上路，且國民黨親中刻板印象難除去，不過認為鄭麗文很努力要找到立足點，建議鄭麗文未來可以多到華府訪問。

鄭麗文11日下午先後訪問華府智庫史汀生中心（Stimson Center）和美國優先政策研究所（America First Policy Institute）。

據了解，鄭麗文訪問史汀生中心時選擇取消演講，直接讓與會學者提問，現場問題踴躍，議題包含兩岸問題、台灣國防、國民黨路線、軍購等，也關心鄭麗文與中國國家主席習近平的會面，同時好奇鄭麗文的和平願景和藍圖。

有與會的華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）資深研究員華特斯（Riley Walters）在會後受訪時形容鄭麗文的態度非常積極，也表現出希望成為兩岸關係、美中台關係領袖的企圖。

不過華特斯認為說，要從國家層面來處理長期存在的兩岸、美中台關係，鄭麗文在很多方面還是新手，但認為鄭麗文很努力在尋找她的立足點。

至於鄭麗文被貼上親中標籤，華特斯指出，這是國民黨在華府圈很難除去的刻板印象，鄭麗文對此將面臨挑戰；華特斯建議說，鄭麗文可以經常訪問華盛頓，指華府持開放政策，不像北京，需要徵求習近平的同意和邀請，「我們永遠歡迎鄭麗文」。

鄭麗文 華府 史汀生中心

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