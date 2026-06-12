鄭麗文美國CFR演講：將備戰焦慮轉為建構制度化永續和平推動力

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月9日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演講並與學者座談。鄭強調，第一島鏈不應只是冷戰邏輯下的軍事防禦堡壘，更應成為促進全亞太和平與繁榮的關鍵紐帶，國民黨將秉持務實理性的態度，將「備戰的焦慮」轉化為「建構制度化永續和平」的推動力。

鄭麗文在會中就兩岸關係、東亞地緣政治及亞太區域未來秩序發表專題演講，並與亞洲事務研究員（Fellow for Asia studies）石可為（David Sacks）深度對談。鄭直言，建設和平遠比準備戰爭困難得多，準備戰爭只需分配預算與採購武器，建設和平則需要非凡的政治智慧與勇氣。真正的國防實力應用於阻止戰爭的發生，否則戰爭一旦發生，台灣將淪為廢墟，下一代也將淪為砲灰。

鄭麗文強調，第一島鏈不應只是冷戰邏輯下的軍事防禦堡壘，更應成為促進全亞太和平與繁榮的關鍵紐帶，而本黨將秉持務實理性的態度，將「備戰的焦慮」轉化為「建構制度化永續和平」的推動力。

鄭麗文指出，從今年4月的「鄭習會」到5月的「川習會」，東亞情勢正迎來關鍵的歷史轉折點，只要在不跨越「台獨」紅線的前提下，兩岸存在充足的政治基礎與空間來維持和平現狀。

鄭麗文說，美國總統川普會見習近平後，公開表達「不希望看到有人宣布台灣獨立」，這與國民黨長期以來反對台獨、緩解緊張局勢的主張完全一致，充分表明國民黨的兩岸政策不僅符合中華民國的利益，也切合美國在亞太地區的核心利益，一個以兩岸和平、美中合作為特徵的東亞新環境正在悄然成型。

針對外界關切的國防實力與安全韌性議題，鄭麗文重申，國民黨長期以來都是最重視且堅定支持台灣國防力量的政黨。然而，針對民進黨政府先前提出高達400億美元的國防特別預算，完全缺乏具體實質項目與透明數字，國民黨基於守護人民血汗錢的職責，絕不可能簽下「空白支票」，因而與民眾黨合作提出需經國會實質審議的250億美元替代方案，絕非反對或阻擋提升國防實力，而是堅持嚴格監督、拒絕浮濫編列，確保每一分國防預算都能精準發揮最大效益。

對於部分美方人士提出希望台灣將國防預算提升至GDP 10%的看法，鄭麗文認為，不僅台灣財政完全無法負擔，更無法獲得民意支持。她強調，討論國防不應先決定數字，而是應從台灣真正的防衛需求出發。在人工智慧（AI）時代，台灣應將傲人的科技優勢全面延伸至國防領域，全面利用AI在軍事決策、情報分析、防空網絡、戰場模擬及無人機系統的部署，才能在有限資源內，以完全可控的成本建立高效、現代化且具強大威懾力的不對稱防禦能力。

鄭麗文強調，國民黨認為強化社會韌性的第一步，是改善軍公教警消人員的待遇，但民進黨卻在立法院通過法案後拒絕執行，甚至在言語上羞辱軍公教，這也是為何國民黨在國會阻擋總預算與軍購特別條例預算的主要原因。

與會學者也關心台灣內部政局及區域安全議題。鄭麗文表示，台灣主流民意期待以務實理性的態度處理兩岸關係，也有民調結果顯示，台灣社會對九二共識的支持度明顯增加；對於東亞安全架構的未來，應朝「台灣沒事，大家都沒事」方向努力，以對話取代對抗，以合作取代零和競爭，真正排除戰爭的可能性。

鄭麗文提出建構亞太新秩序的藍圖。未來的亞太地區將由兩大引擎驅動：第一是「先進技術的發展與整合」，台灣在全球半導體、資通訊與AI產業的領先地位，結合美國在基礎科學與前沿創新的無匹優勢，完全有能力共同定義下一代技術標準，並透過技術合作協助發展較慢的國家，應對氣候變遷與能源轉型。第二是「區域集體經濟的繁榮」，讓第一島鏈轉化為充滿活力的繁榮之鏈，透過深化多邊貿易協定與資金、人才的自由流動，用互利共榮的東亞經濟合作，築起牢不可破的和平防線。

鄭麗文呼籲國際社會與國民黨攜手行動，將對備戰的焦慮轉化為建設和平的推動力，讓未來的歷史學家回顧此刻時，能讚嘆選擇了智慧與和平，共同開啟一個世世代代免於恐懼、共享永續和平與蓬勃繁榮的亞太新時代。