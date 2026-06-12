府提滿29人 監委名單 在野批政治分贓

賴政府昨天公布下屆監委提名名單，以陳永興為院長、王榮璋為副院長。國民黨與民眾黨並未推薦監委人選，賴清德總統將廿九名監委名額提滿，在野黨批這是政治分贓；民眾黨主席黃國昌表示，絕不同意民進黨提名的監委。

第六屆監委任期下月底屆滿，監委任期六年，由總統提名，經立院同意後任命。

副總統蕭美琴昨天主持記者會宣布監委提名人選後，陳永興發文表示，出任監察院長須經國會同意，目前朝野對立，即使他有心為國服務，也未必能如賴總統所願，他呼籲國會行使同意權時，放下朝野對立，共同理性思考，如何提升監院功能，落實人權保障、減少冤屈。

代院長李鴻鈞未獲提名

第七屆監委提名人除了陳永興與現任監委王榮璋，還包括陳景峻（現任）、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津（現任）、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程（現任）、莊勝榮、賴振昌（現任）、邱泰源、賴鼎銘（現任）、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳（現任）及張烽益。廖婉汝為國民黨前立委、謝政達是新北市前副市長。

監察院長陳菊年初因病請辭後，目前代理監察院長職務的副院長李鴻鈞未獲提名，府方指出，總統考量國家當前的挑戰和發展需要，希望透過打造人民的監察院，網羅來自更多專業領域、深耕人權、關懷土地人民的先進加入監察院團隊，展現新氣象。

在藍白拒絕推薦人選的狀況下，賴總統仍提滿廿九名監委，在野批評這是政治分贓。

蕭美琴表示，在沒有修憲或是廢掉監察院之前，總統必須恪守憲法義務提名監委；這次覓才過程中，總統府函請所有政黨和專業團體推薦，雖然這次在野黨沒有推薦，「我們認為監察委員依照憲政的精神，應該是要超出黨派，那不應該是由政黨來做分配」。

總統提名咨文昨天送抵立法院，蕭美琴說，懇請立法院能恪盡憲法忠誠的義務，以客觀角度審視所有的被提名人。

現任監察委員王榮璋獲提名為新一屆監察院副院長。記者林伯東／攝影

藍：尊重立院黨團自主

黃國昌表示，對於已經淪為酬庸院與打手院的機關，民眾黨的立場很清楚，刪除所有預算，不再浪費納稅人的血汗錢。

國民黨發言人江怡臻說，此次提名作業並未透過政黨協商，謝政達與廖婉汝並非國民黨推薦人選。未來立院行使監委同意權，尊重立院黨團自主。

國民黨立委許宇甄說，民進黨過去數十年主張廢除監察院，但從前總統蔡英文到現在賴總統，不但沒有推動廢除監察院，反而一次又一次提滿監察委員，當年痛批的制度，如今卻成為自己掌握的人事權力。

綠：負責任舉才釋善意

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，總統基於憲法義務，負責任地提出適任人選，也向各界舉才，諸如前藍委廖婉汝等人，可視為向在野釋出善意；他呼籲若在野黨最終要反對，也應提出理由，若認為是優秀的人選，不妨支持。