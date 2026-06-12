聽新聞
0:00 / 0:00

新聞眼／竹北競合結果 牽動政治版圖

聯合報／ 本報記者郭政芬
民進黨日前傳出合作王婉諭（中）有譜，「綠黃合」搶攻竹縣或竹北。圖／聯合報系資料照片
民進黨日前傳出合作王婉諭（中）有譜，「綠黃合」搶攻竹縣或竹北。圖／聯合報系資料照片

竹科產業帶動下，竹北人口持續成長，不僅是全台最大縣轄市，也是新竹縣最大票倉，近年大選皆是兵家必爭之地。新竹縣有句選舉鐵律「得竹北者得新竹縣」，象徵竹北不僅牽動地方執政版圖，還可能影響二○二八總統大選布局。

新竹縣政治版圖長期「藍大於綠」，也被民進黨視為艱困選區，竹北三年前由鄭朝方贏下後成為綠營拓展版圖的重要據點，若能順利延續執政，有利民進黨未來在新竹縣的長期布局，因此不論誰來選，都有輸不得的壓力。

國民黨深知守住新竹縣執政權，絕不能在最大票倉持續失血。竹北因大量科技人口移入，選民結構快速變化，傳統優勢已不如過往穩固。若能奪回竹北，不僅有助鞏固縣長選情，也象徵國民黨重新掌握科技族群與都會選民支持，具有重要指標意義。

民眾黨看好竹北更非毫無根據。二○二四年總統大選中，柯文哲在竹北拿下超過百分之三十八得票率，不僅高於全國平均，更是民眾黨全台支持度最高的區域之一。對民眾黨而言，若能將總統選票轉化為地方選票，不僅有機會在竹北取得突破，更能與新竹市形成串聯，擴大在大新竹地區的政治影響力。

此外，時代力量也不願缺席這場戰役。王婉諭定居竹北，深耕新竹地區，在教育、公民議題及年輕選民間仍具一定號召力。對時代力量而言，竹北不只是地方經營據點，更是重建第三勢力、重返國會的重要基地。

竹北近年的人口結構變化鬆動傳統藍綠基本盤，中間選民比率持續增加，成第三勢力進攻的基地，二○二六年的竹北市長選舉，看似是縣轄市首長接班之爭，實則是藍綠及第三勢力爭奪未來政治主導權的重要戰場。

竹北 鄭朝方 竹科

延伸閱讀

觀察站／竹縣藍初選裂痕 鄭朝方突圍破口

綠提名終底定 鄭朝方選竹縣長 徐欣瑩酸奉旨提名

竹縣成功國中33%學生獲5A 居竹竹苗公立學校之冠

整理包／2026縣市長選舉藍綠白戰將點名 哪些縣市已拍板人選？

相關新聞

鄭麗文美國CFR演講：將備戰焦慮轉為建構制度化永續和平推動力

國民黨主席鄭麗文於台北時間6月9日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）發表演講並與學者座談。鄭強調，第一島鏈不應只是冷戰邏輯下的軍事防禦堡壘，更應成為促進全亞太和平與繁榮的關鍵紐帶，國民黨將秉持務實理性的態度，將「備戰的焦慮」轉化為「建構制度化永續和平」的推動力。

府提滿29人 監委名單 在野批政治分贓

賴政府昨天公布下屆監委提名名單，以陳永興為院長、王榮璋為副院長。國民黨與民眾黨並未推薦監委人選，賴清德總統將廿九名監委名額提滿，在野黨批這是政治分贓；民眾黨主席黃國昌表示，絕不同意民進黨提名的監委。

美眾院公布國防撥款法案 20億美元助台

美國聯邦眾議院撥款委員會十日公布二○二七財政年度國防撥款法案，包括撥出十億美元（約台幣三一七億元）供「台灣安全合作倡議」使用，法案另編列十億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

選罷法修正案協商破局 高虹安條款今三讀闖關

立法院長韓國瑜昨天針對「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，藍綠初審時均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定，民眾黨立委許忠信堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，最後朝野沒有共識，草案將在今天院會三讀闖關。

鄭麗文：親中標籤斷章取義 國民黨不反軍購

國民黨主席鄭麗文美東時間十日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席馬斯特會面。鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售真正立場，並非反對美國對台軍售，必須符合台灣立法的程序正義；至於外界貼上親中標籤，鄭麗文斥責是斷章取義、刻意醜化。

觀察站／習近平認可 鄭麗文訪美雙面刃

國民黨主席鄭麗文日前訪問紐約，活動上多了一名廿幾歲的粉絲，年輕人自稱是兩岸通婚的結晶，在紐約有個家，經常往返於美中台三地；他從網路上得知鄭麗文來訪，就想一探究竟，「大家刷手機，都知道她是誰，鄭麗文（在對岸）很火的！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。