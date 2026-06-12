新聞眼／竹北競合結果 牽動政治版圖

在竹科產業帶動下，竹北人口持續成長，不僅是全台最大縣轄市，也是新竹縣最大票倉，近年大選皆是兵家必爭之地。新竹縣有句選舉鐵律「得竹北者得新竹縣」，象徵竹北不僅牽動地方執政版圖，還可能影響二○二八總統大選布局。

新竹縣政治版圖長期「藍大於綠」，也被民進黨視為艱困選區，竹北三年前由鄭朝方贏下後成為綠營拓展版圖的重要據點，若能順利延續執政，有利民進黨未來在新竹縣的長期布局，因此不論誰來選，都有輸不得的壓力。

國民黨深知守住新竹縣執政權，絕不能在最大票倉持續失血。竹北因大量科技人口移入，選民結構快速變化，傳統優勢已不如過往穩固。若能奪回竹北，不僅有助鞏固縣長選情，也象徵國民黨重新掌握科技族群與都會選民支持，具有重要指標意義。

民眾黨看好竹北更非毫無根據。二○二四年總統大選中，柯文哲在竹北拿下超過百分之三十八得票率，不僅高於全國平均，更是民眾黨全台支持度最高的區域之一。對民眾黨而言，若能將總統選票轉化為地方選票，不僅有機會在竹北取得突破，更能與新竹市形成串聯，擴大在大新竹地區的政治影響力。

此外，時代力量也不願缺席這場戰役。王婉諭定居竹北，深耕新竹地區，在教育、公民議題及年輕選民間仍具一定號召力。對時代力量而言，竹北不只是地方經營據點，更是重建第三勢力、重返國會的重要基地。

竹北近年的人口結構變化鬆動傳統藍綠基本盤，中間選民比率持續增加，成第三勢力進攻的基地，二○二六年的竹北市長選舉，看似是縣轄市首長接班之爭，實則是藍綠及第三勢力爭奪未來政治主導權的重要戰場。