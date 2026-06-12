鄭朝方選竹縣長…搶竹北市長 藍綠白黃動起來

新竹縣竹北市長鄭朝方確定轉戰縣長，全台最大縣轄市的市長選戰，民眾黨已推竹市前副市長邱臣遠，並喊話藍營「禮讓」，民進黨與國民黨都有意推自家人選，綠營要守住竹北版圖，藍白能否整合竹北人選，更牽動新竹縣長選情。

竹北市長選戰成為二○二六新竹縣最先開打、最具指標性的政治熱區。

邱臣遠明天舉辦「新竹隊」成立誓師大會，由黨主席黃國昌與前主席柯文哲同台授旗造勢，展現勢在必得的企圖心。黃國昌曾公開向國民黨喊話，要求藍營「禮讓」竹北市長，以利大新竹藍白合作。

國民黨未提前棄守，今起一連三天舉辦竹北市長黨內民調，議員邱靖雅、吳旭智、林禹佑及代表會主席林啟賢等四人角逐提名資格，預計下周一公布民調結果；縣黨部表示，等人選出爐後，再與民眾黨協商共推最強參選人。

地方藍營坦言，竹北被列為藍白合作的重要示範區，若雙方順利整合，不僅有助鞏固竹北票源，更將直接影響縣長選戰布局；反之若合作不成，勢必衝擊藍營整體選情，甚至牽動縣長選舉。

綠營方面，縣議員歐陽霆、陽明交大助理教授曾聖凱都曾被點名，甚至傳出將與時代力量黨主席王婉諭「綠黃合作」。綠營基層認為，應由民進黨自行推出人選，不宜輕易禮讓。

鄭朝方昨開里長聯繫會報，並視察即將完工的福德圖書館。面對接班議題，鄭強調，竹北市長人選須尊重黨內機制，由中央、地方共同討論決定；最重要的是充分理解市長職權與地方治理實際運作。

鄭朝方說，不少竹北市長參選人提出的政見，與市長職權有明顯落差，例如教育及多數重要道路管理權限，均不在市公所，市長必須了解制度架構與權限範圍，才能提出務實可行的政策。

政壇分析，藍綠縣長提名人選就位後，竹北市長之爭已提升層級，成縣長選舉的關鍵戰役，藍白能否合作推舉一名最強參選人，與力拚延續執政的民進黨對決，此役也將成為縣長選舉的重要風向球。