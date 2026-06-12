選罷法修正案協商破局 高虹安條款今三讀闖關

立法院長韓國瑜昨天針對「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，藍綠初審時均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定，民眾黨立委許忠信堅持納入「易刑」處分，遭綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，最後朝野沒有共識，草案將在今天院會三讀闖關。

現行公職人員選舉罷免法規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人。朝野立委為避免參選人因被法院判緩刑而喪失參選資格，紛紛提出選罷法修正草案，排除緩刑不可參選的規定。

韓國瑜昨召集朝野協商，民眾黨團加碼提出，被法院判「易刑」如社會勞動等也可參選。許忠信說，憲法第十七條保障人民選舉權，因此主張在選罷法第廿六條增加「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，保障輕罪者選舉資格。

民進黨立院黨團書記長范雲質疑，「在政治上很容易被認為是替高虹安量身打造」，法律實務上很少寫「得直接、間接」等字眼，且法官判決書不會提到是否服社會勞動，而是由檢察官個案審查，如此修法恐造成實務混亂。

內政部長劉世芳表示，內政部希望維持現行條文，不希望在大選前倉促修法。司法院刑事廳法官吳元曜說，法院宣告自由刑時可以處易刑處分，但裁量權在檢察官，建議立法院要確認修法原意。

法務部檢察官李芷琪指出，法官判決只會諭知易刑如易科罰金的折算標準，是執行檢察官才能准許是否易服社會勞動，若是將易刑與參選掛勾，恐怕會讓檢察官捲進政治漩渦，實務上不是很適當。

最後朝野沒有共識，韓國瑜宣布「沒有達成共識，後續依照規定辦理」。據了解，藍白黨團擬將選罷法修正案列入今天院會討論事項，最快今天院會二、三讀闖關。