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美眾院公布國防撥款法案 20億美元助台

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國聯邦眾議院撥款委員會十日公布二○二七財政年度國防撥款法案，包括撥出十億美元（約台幣三一七億元）供「台灣安全合作倡議」使用，法案另編列十億美元，用於替換提供給台灣的國防物資。

中央社報導，眾議院撥款委員會公布二○二七財政年度國防撥款法案文本並宣布，委員會國防小組十一日將閉門審議這項法案。

眾院撥款委員會發布新聞稿表示，二○二七財政年度國防撥款法案提供總額一點七二兆美元的可自由支配預算。法案旨在提升美國的戰略軍事優勢、加強對現役軍人及軍眷的支持、優化戰爭部運作、打擊跨國毒品走私，並落實川普政府的優先施政目標。

有關台灣的部分，法案文本寫道，在「跨軍種運作與維持」項下撥付給美國國防安全合作署的款項中，應撥出十億美元用於台灣安全合作倡議，可動用期限為二○二八年九月卅日。

法案指出，美國國防部長取得國務卿同意後，可動用這項資金向台灣提供援助，包括新購國防物資、服務，以及軍事教育與訓練。另法案寫道，在跨軍種運作與維持項下，撥付十億美元用於替換及補償提供給台灣的國防物資及服務。

目前正在執行的二○二六年度國防撥款法，提供台灣安全合作倡議十億美元，並透過美國國務院的「外國軍事融資」計畫，為台灣提供至少三億美元無償軍事援助或貸款，以及替換及補償提供給台灣的國防物資及服務一點五億美元，合計超過十四億美元。

台灣安全合作倡議 中央社 眾議院

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