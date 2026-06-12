觀察站／習近平認可 鄭麗文訪美雙面刃

國民黨主席鄭麗文日前訪問紐約，活動上多了一名廿幾歲的粉絲，年輕人自稱是兩岸通婚的結晶，在紐約有個家，經常往返於美中台三地；他從網路上得知鄭麗文來訪，就想一探究竟，「大家刷手機，都知道她是誰，鄭麗文（在對岸）很火的！」

小伙子緊跟鄭麗文的每場紐約行程，有時跟的比隨行記者還勤，把自己當成了追星族，但問他為什麼這麼喜歡鄭麗文，他又說不出個所以然，一下誇鄭麗文親民、一下誇口才好，但最後總結了一句還是：「（鄭麗文）她思想很好，畢竟是習大大親自認證的。」這樣的評語可以說是道盡鄭麗文赴美訪問的挑戰。

從兩岸同屬一中到中華民族偉大復興，鄭麗文自從展開美國之旅，其和平論述就離不開中國的色彩。

鄭麗文的論點不僅脫離美國的主流對台觀點，也讓美方不禁懷疑鄭麗文的立場和動機。

美中之間難以擺脫競爭之勢，又缺乏互信，美國整體對中國國家主席習近平懷抱巨大的不信任，連帶也影響到美方對鄭麗文的觀感，而多數支持嚇阻政策的華府圈更是如此。

雖然鄭麗文在美方學者面前發言有所收斂，除了降低中國影響，也強調她的論述是基於中華民國憲法，但美國人買不買帳是另外一回事，讓鄭麗文這幾天經歷了一波「美式的委婉」。

美國智庫外交關係協會日前結束與鄭麗文的紐約座談後，研究員薩克斯接受媒體訪問，雖然沒有直接反駁鄭麗文，但依然重申嚇阻政策；同樣出席座談會的美國在台協會（ＡＩＴ）前主席薄瑞光剛好走出智庫大門，站在旁邊聽著，露出意有所指的玩味笑容，稱「這是很好的答案」。

與鄭麗文對談之一的亞洲協會美中關係中心主任夏偉則直接形容，鄭麗文是一名「理想主義者」，聽上去是褒，但在部分觀眾耳裡則透露出「華而不實」的味道；有學者私底下說，她終究沒有回答習近平為什麼值得信任？

當鄭麗文的整套和平論述都建立在習近平會無條件接受兩岸在一中原則之下維持現狀，而不會存在任何來自中國灰色地帶的政治、經濟、軍事等侵擾，在部分美方人士的解讀中，鄭麗文顯得一廂情願，也被迫必須為習近平做辯護。

此刻，鄭麗文的訪美行程來到華府，也到了美國之旅總驗收的時候；習近平的認可是一把雙面刃，既是鄭麗文訪美最堅實的底氣，卻也是她最大的包袱。