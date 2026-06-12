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鄭麗文：親中標籤斷章取義 國民黨不反軍購

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
國民黨主席鄭麗文（前）拜會美國國會議員時表示，她向美方表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購。記者陳熙文／攝影
國民黨主席鄭麗文（前）拜會美國國會議員時表示，她向美方表達國民黨對軍售的真正立場，並非反對台灣軍購。記者陳熙文／攝影

國民黨主席鄭麗文美東時間十日拜訪美國國會議員，並與聯邦眾議院外交委員會主席馬斯特會面。鄭麗文表示，她向美國議員表達國民黨對軍售真正立場，並非反對美國對台軍售，必須符合台灣立法的程序正義；至於外界貼上親中標籤，鄭麗文斥責是斷章取義、刻意醜化。

鄭麗文九日抵達華府，是她訪美行程的第四站，也是此行的重中之重。鄭麗文十日拜會美國共和黨參議員戴恩斯、共和黨眾議員羅斯、弗萊施曼、民主黨眾議員蘇奧齊，下午則低調會見馬斯特。

鄭麗文十日上午訪問國會第一站拜會戴恩斯，外界普遍認為戴恩斯是美國總統川普的盟友，並在五月「川習會」之前先行率跨黨派代表團訪問中國大陸，先後訪問上海和北京，被視為川習會前，美中溝通的一部分。

但據了解，鄭麗文與戴恩斯會面未聚焦兩岸，反倒多著墨能源議題，戴恩斯也表示，台灣必須在核能和化石燃料之間選擇基礎能源。

蘇奧齊近期被指派加入眾院「美國與中國共產黨戰略競爭特設委員會」，對兩岸議題特別感興趣，也提到有很多人不希望他與鄭麗文見面，但他還是希望聽到鄭的說法。

鄭麗文說，很多國會議員受到誤導，接收到錯誤訊息，但仍願意面對面溝通，希望聽到鄭麗文親自說明美方對台灣軍購預算的疑問，國民黨的真正立場不是反對美國對台軍售，反而非常重視與美國在軍購上的合作，所以在民進黨一點二五兆元的空白授權下，就優先通過對美軍購的部分。

鄭麗文指出，台灣的軍購預算必須符合台灣立法的程序正義，也要滿足財政紀律，更要避免提供民進黨貪腐的機會；美國國會議員都理解這樣的國會立場，也明白這是很正常的民主程序，「我很珍惜這次溝通的機會」。

至於外界貼上親中標籤，鄭麗文不滿表示，這都是斷章取義、刻意醜化，正因為這樣，國民黨更要強調與美方的溝通交流；她這次接觸到的國會議員，想法都非常開放，都希望與她親自接觸，了解到國民黨的真實立場，這是一次良性的溝通，也表現出美國國會議員有很高的自主性，不會隨便被牽著鼻子走或被任意誤導。

鄭麗文 共和黨 國會

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