台南幫身影 邱泰源因爭議下台仍提名

總統府昨天公布賴清德總統提名新一屆監委名單，其中多名都與台南有關係，此外，其中有三人曾任促轉會及不當黨產委員會委員，此外，前衛福部長邱泰源在爭議聲中下台、如今竟被提名監委，都遭到外界質疑。

名單中被視為賴清德嫡系人馬的是台南副市長趙卿惠，原本是自由時報台南特派的她，在賴清德擔任台南市長期間延攬進市府擔任新聞及國際關係處處長，後轉任研考會主委；黃偉哲擔任市長期間，接任副市長，此次提名也是賴市府團隊再次受到拔擢。其他包括葉宜津、林文程等人，都來自台南。

台灣高等法院庭長侯廷昌曾任台南高分院多年，其中曾審理台南湯姆熊割喉、前夫開車輾斃前妻與律師案、新竹逆子縱火八死案等多起矚目命案，他都未判死刑，被外界歸為廢死派，但他表示，未判死刑是因被告鑑定顯示有精神疾病或自首，有法定減刑事由。他曾向媒體投書，質疑法官核發的監聽票，不能讓檢察官「一票聽到飽」。

此外，邱泰源擔任衛福部長期間爭議不斷，包括急診壅塞、醫護人力流失等問題無解決之道，加上曾發言屢屢引發爭議，稱解決少子化靠聯誼、還說自己當部長「利沒有、名很慘」都遭到各方批評，藥師界更諷刺他是「吃飯部長」，形容他晚上都在跑飯局。因爭議下台的部長，如今竟獲提名為監察委員，引發不少質疑。

總統提名「社福監委」共四人，現任監委王榮璋外，另有衛福部前政次、展翅協會副理事長李麗芬，社福總盟秘書長孫一信及現任智障者家長總會秘書長林惠芳，且王榮璋、孫一信及林惠芳，將兼任人權會委員。

身障盟秘書長洪心平肯定總統看見身障者需求，若順利通過，王榮璋將為身障者擔任「最高階政務官」，有助今年底身障權利公約（CRPD）國際審查。

不過，台灣失能者家庭暨看護雇主國際協會對於孫一信獲提名表達強烈反對，並質疑他在移工政策與長照議題上立場鮮明又單一，且曾公開表示承受來自仲介業者的壓力，卻鮮少看見孫一信以同樣力度為全國數十萬失能家庭發聲。