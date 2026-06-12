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五權憲法 陳永興：可修憲為三權分立

聯合報／ 記者陳柄亦／台北報導

總統府昨公布第七屆監察院正、副院長及監察委員被提名人。近年朝野都有廢除監察院主張，獲提名為監察院長的陳永興昨表示，將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成。

陳永興表示，今年五月中旬，他接獲賴清德總統通知，邀請他出任監察院長，當時他倍感責任重大恐難達使命，不敢貿然接受，請賴總統給他一些時間考慮和禱告。他說，他內心掙扎，一方面追求社會公平正義，維護人權照顧弱勢，是他終生努力的目標。

陳永興說，賴總統再度邀他到總統府會面時，他向總統報告說，他是基督徒，也是追求公義、維護人權的工作者，總統願意信任他，交付他監察院長的任務，他必須為總統分憂，共同為台灣人民和國家前途來打拚。

陳永興說，既然答應了總統的提名，他本著終生「追求公義、保障人權」的信念，深深祈禱國會行使同意權時，放下朝野對立的抵制，共同理性地思考，如何提升監察院的功能，如何落實人權保障、減少冤屈。

陳永興認為，將來朝野若有共識，可以修憲將五權憲法改為三權分立的現代民主國家憲法，讓國會有調查權和彈劾權，他是樂觀其成，在尚未能完成修憲之前，監察院的功能應該努力提升，發揮監督公務員違法貪瀆的作用，保障人民權益不要受到侵害，減少冤屈不公的司法案件，提升國家的清廉度與公平正義。

修憲 監察院 賴清德

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