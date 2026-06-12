監委被提名人 藍委：黨團「全部封殺」聲音大

總統府昨日公布最新一屆監察委員名單，共計廿九人。國民黨立院黨團書記長林沛祥指出，經黨團大會討論，和黨中央溝通，凝聚共識後再對外說明；民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，民眾黨團廢除監察院的立場，不因為賴清德總統所提名的監委人選而變。

林沛祥表示，監察院人事議題目前還在討論階段，現階段最重要的不是急著搶麥克風，而是先把事情談清楚。此事涉及黨的整體立場、國會運作以及未來政策方向，不是任何一個人拍板就算數。國民黨是有制度的政黨，後續要回到黨團大會充分討論，也要和黨中央進行完整溝通與協調，凝聚共識之後再對外說明。

陳清龍說，監察院已喪失存在意義，過去民進黨一再主張廢除監察院，拿到權力後卻毫無檢討、不思反省、怠於推動。民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴總統所提名的監委人選而改變。

民眾黨立委陳昭姿則表示，黨團對於各項被提名人同意權的行使有一定的程序，包括提供問卷、針對問卷回應質詢、彙整被提名人過去言行表現及政黨色彩列入討論，依照以上程序，黨團才會做出最後決定。

一名國民黨立委表示，依照先前中選會人事案模式，賴政府有採納藍白推薦人選，但這次藍白完全沒推薦監委人選，賴政府故意拿謝政達、廖婉汝當「肉票」，且未提名與藍營交好的監察院代理院長李鴻鈞，國民黨團內部傾向「全部封殺」的聲音相當大。