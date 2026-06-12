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陳永興獨派色彩鮮明 王榮璋挨批肥貓監委

聯合報／ 記者陳柄亦蔡晉宇／台北報導

總統府昨天公布新一屆監察委員名單，正副院長被提名人陳永興、王榮璋均有爭議。陳永興獨派色彩鮮明，過去還曾稱「中華民國尚未被顛覆」，去年也力挺大罷免、批藍白親中；王榮璋更在本屆監委任內，長達半年內業績掛零，挨批「肥貓監委」，去年也曾爆出濫用公務車爭議。

陳永興曾是民進黨立委、列名台聯不分區立委、創辦「民報」，政治立場鮮明。台北市議員侯漢廷昨也指出，獨派大老陳永興於二○一七年九月曾表示，「台灣人民自救宣言」起草人魏廷朝「顛覆朝廷」的任務尚未結束，如果民進黨不敢顛覆中華民國、反而繼續維持現狀，獨派就要顛覆這個不長進的民進黨。

陳永興與賴清德總統關係密切，二○一九年民進黨內「蔡賴之爭」，陳永興表態支持賴清德，批時任總統蔡英文動用國家資源打不對等選戰。

二○二四年，立法院正副院長改選過程中，陳永興更是直通賴清德、穿梭牽線「綠白合」的醫界大老。在綠白合作破局後兩陣營曾隔空互槓，陳永興當時發表公開信坦言推動綠白合作未能成功，信中也透露他到官邸向賴清德建言尋求綠白合作，以及後續居間與綠白兩陣營人士溝通過程，公開信也透露出他與賴清德間可直通的緊密關係。此次陳永興獲提名為監察院長，也未經過審薦小組討論，直接由賴清德總統欽點。

此外，民眾黨去年六月點名監委王榮璋每年坐領二五○萬元高薪，近半年業績卻掛零，浪費國家資源卻不做事，另外，他也被踢爆坐公務車理髮，移送紀律委員會，最後調查結果是「促其注意」。

至於原先傳出代理院長李鴻鈞有望扶正，最終未果。民進黨人士指出，執政黨沒能和藍白達成提名默契是主因，評估以先前人事案交手經驗，就算提名李鴻鈞，也可能過不了關，屆時只會顯得裡外不是人；但該人士也說，陳永興高機率無法闖關，未來李鴻鈞再成院長被提名人，不無可能。

王榮璋 侯漢廷 民進黨

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