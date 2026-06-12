觀察站／恐難過關 監委「綠友友」 累積相罵本

賴清德總統日前出席青年論壇才說，讓朝野坐下來共商國事一直是他期盼的事。賴總統這番話言猶在耳，但攤開昨天公布的第七屆監察委員名單，雖有零星的在野黨背景人選，但與「綠友友」監委被提名人比例懸殊，未見明顯善意，加上多名爭議人選，人事案立院闖關不樂觀，對朝野累積互信也效果有限。

總統府三月啟動監委提名作業，雖有建請在野黨推薦人選，看似釋出善意，但卻僅是一紙函文，內文中只有推薦截止日期，連推薦人數等細節都沒有；當時就被質疑，難道是要在野黨推薦全部廿九位監委嗎？

副總統蕭美琴昨說，監委獨立行使職權，不應該是由政黨來做分配。但監委名單出爐，除新北市前副市長謝政達、前藍委廖婉汝等少數「非綠」例外，擺明了還是綠營背景者占了多數，從前綠委、前綠營政務官、促轉會、黨產會專委到民進黨廉政會主委，各個「根正苗綠」，這難道不是由民進黨來分配的結果？

民進黨當然也明白，當前朝野對立嚴重的氛圍下，強推這份「綠友友名單」，將來在立法院過關的機會微乎其微，仍執意這麼做的主因，不外乎是為了累積「相罵本」，型塑藍白「癱瘓政府」的形象，替年底選戰添柴火，激化綠營支持者以及社會對立，提出這名單背後的思維，到頭來還是政治算計。

另外，本屆監院被戲稱為「肥貓院」、甚至是「廢物院」，根本原因就是因為監委清一色幾乎全是綠營自己人，綠色監委六年下來，「辦藍不辦綠」、對執政黨諸多大案都輕輕放過，早就坐實「無牙老虎」稱號，也令外界詬病；如今新一屆監委提名邏輯仍未改變，恐難提振監察院已所剩不多的社會形象。

朝野和解的主動權始終握在執政黨手中，先前在中選會人事案，雖然未能全員審查過關，但包括首長被提名人在內，已對在野黨釋出了些許善意，但這回監委提名未能進一步進展，恐距離賴總統不斷掛嘴邊的團結朝野愈來愈遠；至於如何解開僵局，解鈴還須繫鈴人，考驗賴總統的智慧。