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盧秀燕訪捷克國會與布拉格市府 交流民主和城市治理

中央社／ 記者劉郁葶布拉格11日專電

台中市長盧秀燕訪問捷克，今日先後拜會捷克參議院及布拉格市政府，分別與參議院議長韋德齊、參議院外交國防暨安全委員會主席費雪，及布拉格市長史渥波達會面；雙方針對民主發展、國際局勢與城市治理等議題進行交流。

盧秀燕6日起至15日率團出訪歐洲德國、捷克、奧地利3國，此行任務為拜訪政要加強民主同盟關係、拜訪友好城市，以及擴大歐洲商機。

對於此行訪問捷克，盧秀燕告訴中央社記者，「捷克與布拉格是全世界的民主聖地」，台灣與捷克同樣珍視民主自由、長期相互支持，此次代表台灣人民感謝捷克長期對台友好。

盧秀燕表示，參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）於6月初率團訪問台灣，給予台灣許多支持與鼓勵。這次回訪，彰顯台捷民主夥伴的緊密關係。「他們才去，我們立刻回訪，他們非常高興有台灣的朋友來，表示我們也很重視捷克與布拉格。」

盧秀燕分享，今日與韋德齊及參議院外交國防暨安全委員會主席費雪（Pavel Fischer）的會談氣氛熱絡，雙方相談甚歡，甚至延長原訂會談時間。會中針對當前國際政治局勢、民主國家間的合作等議題交換意見，一致認為民主夥伴應持續團結互助。

隨後，盧秀燕前往布拉格市政府拜會。她表示，台灣與捷克雖然地理距離遙遠，但在民主發展歷程、政府體制與核心價值有許多相似之處，能相互借鏡。

盧秀燕指出，布拉格與台中在城市發展有許多相似之處，兩座城市皆為重要觀光城市，也同樣面臨交通、教育、文化及都市規劃等改革議題。

布拉格市府分享推動「大都會計畫」的經驗，在保存歷史文化資產的同時，也推動交通建設、教育發展與生活品質提升等改革措施，兼顧城市發展與文化傳承。

盧秀燕表示，台中市已連續8年獲評為台灣最幸福城市，是全台唯一連續8年獲得此項殊榮的城市。此次雙方也針對如何打造更宜居、更幸福的城市進行交流。

會後，盧秀燕致贈布拉格市政府梨山茶、鳳梨酥與湖心亭漆器等具台中特色的禮品；布拉格市長史渥波達（Bohuslav Svoboda）則回贈一束花，象徵雙方情誼。

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