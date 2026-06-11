街訪安插樁腳？2路人批評盧秀燕赴歐…江和樹：竟是綠民代服務處主任假冒

台中市議員江和樹今指出，市長盧秀燕正在歐洲訪問，綠媒卻利用街訪方式批評她出國一事，而訪問中兩位標示「台中市民」的街訪對象實則是民進黨市議員陳雅惠服務處的主任和一名里長參選人，動機令人質疑。不過。陳雅惠回應說，兩位受訪者也是台中市民，表達意見沒有不妥。

江和樹說，盧秀燕市長目前正代表台中市進行國際交流與城市外交，積極爭取更多合作機會與國際能見度，這本來就是市長的重要職責。然而民進黨不斷透過各種方式政治操作，甚至連街訪內容都遭質疑是由特定政治立場人士出面發言，再包裝成一般市民意見，這樣的做法不但無助於公共討論，更容易誤導社會大眾。

他說，如果受訪者確實具有政治身分，就應該誠實揭露，而不是刻意以一般民眾名義呈現。民主社會可以有不同立場，也可以接受監督與批評，但不能接受刻意操作、帶風向，甚至將政治宣傳包裝成民意表達。民進黨口口聲聲反對假訊息，卻屢屢因政治操作而引發爭議，這才是人民最無法接受的事情。

陳雅惠說，不管受訪者是誰，只要沒有冒名、造假，都有表達意見的權利。真正該討論的不是受訪者身分，而是反映的內容是否符合事實、是否值得市府檢討。與其質疑民眾身分，不如正面回應外界對市政的疑問與批評。

另外，江和樹說受訪者其中一人和陳雅惠站在一起，是陳雅惠的助理。陳雅惠則澄清，表示該女子並非她助理，而是一名里長參選人。