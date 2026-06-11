淪為酬庸院、打手院 黃國昌堅持廢監察院：民進黨所提名監委絕不同意
總統府今日公布新一屆監委提名名單，民眾黨主席黃國昌晚間於社群平台表示，民眾黨不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。
最新一屆監委提名名單包括，陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。
黃國昌表示，民進黨在吃到甜頭後，早已背棄的理念，民眾黨始終堅持到底。因此，民眾黨不僅拒絕推薦任何監委，對民進黨所提名的監委，也絕對不會同意。
黃國昌說，對於已經淪為酬庸院與打手院的廢物機關，民眾黨的立場很清楚，「刪除所有預算，不再浪費納稅人的血汗錢。」
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