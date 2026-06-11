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歐韓峰會強調台海和平重要性 外交部：攸關區域繁榮

中央社／ 台北11日電
中華民國外交部。（本報系資料照）
中華民國外交部。（本報系資料照）

第11屆歐韓峰會在比利時登場，雙方會後發布共同聲明強調台海和平重要性。外交部今天表示肯定，並指出台海和平穩定攸關區域安全與繁榮，更是全球供應鏈穩定及國際經貿正常運作的重要基礎。

歐盟執委會發布新聞稿指出，歐盟理事會主席柯斯塔（António Costa）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）與韓國總統李在明於10日在比利時布魯塞爾舉行「第11屆歐韓峰會」，會後共同聲明，重申維護台海和平與穩定的重要性，並反對任何片面改變印太地區現狀的企圖；另強調支持「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）所保障的自由航行權與飛越權，包括南海地區在內。

外交部晚間發布新聞稿表示，這是歐韓雙方繼2023年「第10屆歐韓峰會」後，再次於聯合聲明中強調台海和平穩定的重要性，外交部對此表示歡迎與肯定。

外交部提到，台灣位處印太第一島鏈關鍵位置，台海和平穩定不僅攸關區域安全與繁榮，更是全球供應鏈穩定及國際經貿正常運作的重要基礎。台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與理念相近夥伴深化合作，共同維護台海及印太地區的和平與繁榮，並捍衛以規則為基礎的國際秩序。

台海 外交部 和平

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