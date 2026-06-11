藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

副總統蕭美琴今早主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，公布最新一屆監委名單，當中可見國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達。國民黨今晚發出聲明，表示謝政達、廖婉汝等非國民黨推薦人選。

最新一屆監委提名名單包括：陳永興為院長、王榮璋為副院長；其餘監察委員被提名人為，陳景峻、李麗芬、孫一信、林惠芳、侯廷昌、林麗瑩、葉宜津、廖婉汝、彭紹瑾、趙卿惠、許有為、林佳範、謝政達、Iban Nokan、王志誠（筆名路寒袖）、吳梓生、李光章、林文程、莊勝榮、賴振昌、邱泰源、賴鼎銘、邱駿彥、徐光蓉、高天惠、張菊芳和張烽益。

具有藍營背景的廖婉汝、謝政達上榜。國民黨今晚表示，此次提名作業並未透過政黨協商，謝政達、廖婉汝也非國民黨推薦人選，特此聲明。