毒駕攔檢易傷警 警政署改SOP：不拉方向盤、不配合可直接破窗

毒駕案件層出不窮，行政院會今天通過刑法及陸海空軍刑法修正草案，提高毒駕犯罪的刑度。內政部今開記者會說明毒駕攔檢精進作為，改善2項標準程序，一是不鼓勵員警伸手入車內拉方向盤，二是取締毒駕或酒駕，一定要保持安全空間，若不配合員警會採取破窗、噴瓦斯噴霧器，若仍不配合並開車衝撞，鼓勵員警保持安全空間，通報勤務中心攔截圍捕或事後查緝。

內政部今安排警政署報告「精進毒駕攔檢作為」及「優化警察執勤裝備」，會後記者會上，警政署副署長李文章說，今年1至5月，全國已經查獲毒駕6730件，較去年同期呈現倍數成長，同時從源頭破獲喪屍煙彈分裝場有370處，查獲依托咪酯約148公斤及150萬顆的喪屍煙彈。

內政部指出，優化警察防彈衣及槍套組、秘錄器、防護型噴霧器、警棍、止血帶、防割手套、戰術臂頓及防暴鋼叉。其中防彈衣升級成戰術型防彈衣，李文章指出，以往防彈衣大概一件的預算是1.2萬元，今年爭取到數倍的預算，可以購置更優質的防彈衣，並透露新防彈衣每件5萬塊起跳。

李文章也說，警察一年取締各項犯罪的攔檢近8萬多次，難免會有狀況發生，因此警政署改善兩項標準程序。其一不鼓勵員警伸手入車內，取締時不能將手伸進車內拉住方向盤；再者，不管取締毒駕或酒駕，一定要保持安全空間。

媒體追問，毒駕者遇攔檢通常會開車逃走，不會配合攔檢，員警要採取那些措施？李文章說，員警發現毒駕通常是因為車輛速度忽快忽慢、不打方向燈、闖紅燈，或從車窗看到煙霧，員警判斷有毒駕，會要求熄火下車，若對方不配合，員警可採取破窗、噴瓦斯噴霧器等，如果汽車駕駛人直接衝撞，鼓勵員警以保護自己安全為重，通報勤務中心攔截圍捕或事後查緝。

至於毒駕唾液快篩是否入法？刑事局說，去年10月20日已將唾液快篩寫入取締毒駕的作業程序，今年5月再度修正執行程序，律定只要無法安全駕駛，快篩陽性或是拒測，得依現行犯逮捕，相較過去還需請示檢察官才能逮捕加速執法效率，且修法規後，地檢署沒有對他們的逮捕有疑慮。

刑事局也說，法務部5月也修正刑事訴訟法第101條之1，這兩條的執法作為下去後，讓員警在線上第一時間可以勇敢逮捕、聲押，遏止毒駕行為發生。

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警政署展示防暴鋼叉，有效控制持刀或情緒失控對象行動距離，降低員警近身接觸風險。記者劉懿萱／攝影