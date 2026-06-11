忙選舉？行政院長卓榮泰出席警察節致詞14分鐘 口誤喊：徹底打贏選戰

警政署今天舉行115年警察節慶祝大會，今年首度移師台北車站大廳擴大辦理，希望拉進民眾距離並擴大犯罪預防宣導，賴清德對29名「全國模範警察」頒獎致詞定調「毒駕零容忍」，隨後由行政院長卓榮泰接棒，對10名「資深績優警察人員獎章」頒獎致詞。異於賴清德致詞用詞平穩，卓榮泰語氣激動、數度拉高分貝，發言時間更長達14分鐘，是總統的1倍，中途一度口誤喊出「一定要徹底打贏這場選戰」，隨即緊急改口修正。

卓榮泰致詞肯定第一線警察同仁的辛苦，隨後提及6月4日彰化埔鹽分駐所長陳國銘遭毒駕毒販撞斷腿一事，他直言，對於毒販遭法院「無保請回」感到相當不解，強調第一線同仁冒險加強查緝，司法機構應成為同仁身後最堅強的肩膀與防線，肯定檢察官提起抗告尋求救濟外，更對在場警察同仁喊話「政府絕對跟第一線警察站在一起，對抗不法分子」。

為了落實「毒駕零容忍」，卓榮泰稱行政院已規劃的十四項作為，包含源頭遏阻、重懲毒駕等，未來針對毒駕致死傷或再犯者，將大幅提高刑責、吊銷執照，且「終身不得再考」，此外，毒駕車輛將一律沒收，避免大家不知把車輛借給不負責任對象，釀重大公共安全。

針對電子煙亂象，卓榮泰說過去對持有電子煙沒有相關罰則，未來持有電子煙查獲就罰3萬元並沒入，若屬大批進口，不排除運用想像競合犯概念，祭出更嚴厲的罰則，不允許毒販用手中不法的物品殘害下一代。

卓榮泰致詞時熱情滿滿、火力全開，發言時間不僅超過賴清德的7分鐘，在現場民眾拍手後繼續致詞，稱打黑反毒幫派的問題絕對不能輕放，要從各種方面讓人民感受到打黑決心，感謝警政署啟動掃黑專案，掃蕩詐團黑幫，無論是竹聯幫、天道盟，幫派這團已突破58團，嫌犯抓了285人，扣押不法金額6000多萬，拜託警政署持續做下去，「打黑反毒是一場看不到終點線的戰爭，我們一定要徹底打贏這場『選戰』」，期間意識到口誤立刻改講「戰爭」。

卓榮泰隨後將話題轉回治安維護，強調動用第三方警政，結合中央、地方、社區全方位刨根斷金流，他最後承諾，警察工作風險極高，行政院已編列31億元預算，將投入提升科技執法量能、汰換警用裝備並強化通訊網路韌性，確保警察執勤能力「絕不能落後歹徒」。