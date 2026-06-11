【重磅快評】從挺賴到穿梭綠白合 陳永興適任監察院長？

總統府今天公布第7屆監察委員名單，人選可謂「萬綠叢中幾點藍」，最受關注的是賴清德總統欽點的監察院長被提名人陳永興。2019年民進黨總統黨內初選，陳永興曾公開選邊站，呼籲時任總統蔡英文放棄連任，毫不掩飾挺賴立場。然而，監察院長必須超然獨立，陳永興能否服眾，社會正高度關注。

蔡英文力挺的監察院前院長陳菊卸任後，若換上一路支持賴清德的陳永興，難免被外界質疑，監察權究竟是監督政府，還是跟著總統換人做？陳永興今天表示，監察院長是絕對超越黨派利益考量的職務，一定超然獨立行使職權，向國家人民負責，但監察院長一職必須經過國會行使同意權，目前國會朝野對立的氣氛下，即使他有為民服務報效國家之心，也未必能如賴總統所願。

陳永興的談話顯然預留伏筆，提早將人事案能否過關的變數，歸咎於朝野惡鬥。不過，超然獨立不能只靠喊喊口號，本屆監委7月底任期屆滿，陳永興8月若出任監察院長將滿76歲高齡，監院史上僅次於前院長王作榮上任時的77歲，陳永興從政之路並非白紙素人，過去言行表態皆應受到社會公評。

回顧2019年民進黨初選「蔡賴之爭」，當年綠營四大老李遠哲、高俊明、彭明敏與吳澧培曾發表公開信，要求蔡英文不要參與2020年總統大選，應該交出行政權，才不會害了民進黨、害了台灣；繼四大老公開信後，陳永興等人也舉行「青壯派對蔡英文總統的呼籲」記者會，呼籲蔡總統放棄連任，確保本土政權繼續執政，陳永興更率醫界公開力挺賴清德。

當年公開挺賴的陳永興，如今獲提名出任監察院長，無論總統府如何強調專業考量，都難免讓外界產生政治酬庸或還人情的聯想。政治上或許未必如此，但監察院最重要的是社會信賴，一旦公信力出現裂痕，後續所有調查與彈劾案件都可能被貼上政治標籤。

陳永興曾列名台聯不分區立委、一手創辦《民報》，政治立場鮮明；2024年立法院正副院長改選充滿權力交換，陳永興證實，他就是穿梭牽線「綠白合」的醫界大老，顯示他絕非置身政治之外的社會賢達，而是直接參與政黨折衝的政界人士。

不只陳永興是話題人物，監察院副院長被提名人王榮璋曾在監委任內爆出濫用公務車爭議、民團雇主協會也公開反對監委人選孫一信，此外，新北市長侯友宜親信謝政達入選、現任監察院副院長李鴻鈞卻卸任，不免讓外界質疑政治斧鑿。民進黨在野時揚言修憲廢監院，執政後依然「提好提滿」，賴政府昨是今非的態度，提高這份名單的闖關難度。

過去一段時間，大法官、檢察總長、NCC等人事案接連遭到立法院封殺或擱置，唯獨獲得在野認同的中選會主委游盈隆成為罕見的「活口」。在朝小野大的對抗氣氛下，總統府再度提名具有派系與挺賴色彩的監委人事，立法院接下來審議的不只是陳永興個人的適任與否，更是監察院究竟應扮演超然角色，還是淪為政治酬庸的機關？這不只是陳永興等人要接受國會考核，賴總統的人事判斷與政治承諾，也將一併接受社會檢驗。