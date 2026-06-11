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總統感謝日華懇為台發聲 期待共創自由開放印太願景

中央社／ 台北11日電
總統府發布新聞稿，賴總統致詞表示，「日華懇」成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。總統府。聯合報資料照，記者杜建重／攝影
總統府發布新聞稿，賴總統致詞表示，「日華懇」成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。總統府。聯合報資料照，記者杜建重／攝影

總統賴清德今天下午以錄影方式為「日華議員懇談會」2026年度總會致詞，感謝「日華懇」總是竭盡全力積極為台灣發聲，為台日交流合作奠定更穩固的基礎。賴總統並期待「日華懇」繼續大力支持台灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

總統府發布新聞稿，賴總統致詞表示，「日華懇」成立53年來，一直是促進台日友好強而有力的發電機，不斷推動台日關係穩健前進。

總統表示，不論是深化台日國會議員情誼、支持台灣的國際參與，或是推動增進兩國人民福祉的政策，都可以看到「日華懇」總是竭盡全力積極為台灣發聲，不斷為台日交流合作奠定更穩固的基礎。

賴總統說，因為大家的努力付出，這幾年來，台灣和日本在經貿、科技、教育、觀光等各領域，都有突飛猛進的發展。

他說，尤其，去年「日華懇」在年度總會公布基本方針，將「台灣有事」視為「日本有事」以及「日美同盟有事」，並宣示絕不能夠讓「台灣有事」發生。日華懇的堅定支持，讓台灣非常感動和感謝。

賴總統並感謝日本首相高市早苗多次在國際場域，強調台海和平穩定的重要性。他說，面對中國威權主義持續擴張，企圖改變以規則為基礎的國際秩序，台灣和日本等理念相近國家，唯有堅守民主自由價值，團結攜手合作，積極推展全方位夥伴關係，才能夠應對各種威脅與挑戰。

總統表示，台灣與日本不僅共享普世價值，也是命運共同體，台日在許多領域還有許多合作的空間。他非常期待「日華懇」繼續大力支持台灣，深化雙方的合作，共同努力實現「自由開放的印度太平洋」願景。

日華懇 台日關係 賴清德

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