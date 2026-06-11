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藍白修「選罷法」放寬易刑可參選無共識 最快明天院會表決

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院下午黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，由院長韓國瑜（中）主持。記者曾吉松／攝影
立法院下午黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，由院長韓國瑜（中）主持。記者曾吉松／攝影

立法院長韓國瑜今天針對攸關緩刑是否可參選的「公職人員選罷法」修正案召集朝野協商，民眾黨立委許忠信堅持納入易刑處分，綠營質疑是替新竹市長高虹安量身打造，最後朝野沒有共識，草案最快本周五可在院會三讀闖關。

年底選戰將至，朝野立委為避免參選人因被判緩刑而無法參選，因此提案修正「公職人員選罷法」修正案，放寬被法院宣告緩刑者也可以參選，不過民眾黨團加碼增列「易刑處分」如易科罰金、易服社會勞動也可參選，遭綠營質疑替高虹安量身打造而反對。

韓國瑜今天對此召開朝野協商，民眾黨立委許忠信表示，憲法第17條保障人民選舉權，應該給予輕罪者平等的參選權，因此主張在選罷法第26條增加「但宣告緩刑或得直接、間接易服社會勞動之自由刑者，不在此限」，這樣才比較符合憲法要求。

民進黨立法院黨團書記長范雲質疑，「這在政治上很容易被認為是替高虹安量身打造」，民眾恐怕沒有辦法接受；另外法律實務上很少寫「得直接、間接」等字眼，而且法官判決書不會提到是否服社會勞動，而是檢察官個案審查，修法恐怕會造成實務上混亂。

國民黨團總召傅崐萁表示，基本上人民期待司法是公平的，司法不應該成為政治武器。像是民眾黨前主席柯文哲疑似收取補助款就被羈押一個月，台鹽綠能前董事長陳啟昱涉掏空卻交保、民進黨前秘書長吳乃仁掏空台糖還拘提不到，但是有不少在野黨立委因國會衝突被起訴，屏東縣前議長長周典論只收4張連署書被收押，如何規範人民參政權必須要有公平性。

內政部長劉世芳表示，內政部希望維持原本現行條文，不希望大選前倉促修法。司法院刑事廳法官吳元曜則表示，法院宣告自由刑時可以處易刑處分，但裁量權在檢察官，建議立法院要確認修法原意。

法務部檢察官李芷琪表示，法院主文只會諭知易科罰金的折算標準，不會出現是否易服社會勞動，是執行檢察官才會決定是否給予易服社會勞動，若是修法納入易刑可以參選的話，恐怕會讓檢察官捲進政治漩渦，實務上不是很適當。

最後朝野沒有共識，韓國瑜宣布「沒有達成共識，後續依照規定辦理」。

立法院下午黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，由院長韓國瑜主持。記者曾吉松／攝影
立法院下午黨團協商「公職人員選舉罷免法第26條條文修正草案」，由院長韓國瑜主持。記者曾吉松／攝影

選罷法 韓國瑜 許忠信 高虹安 國民黨

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