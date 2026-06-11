加重毒駕罰責！政院將成立「反毒指揮小組」 還要組人口新戰略執行小組

行政院今天通過「刑法」第185條之3以及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，全面加重毒駕的罰責，閣揆卓榮泰宣布成立「打黑反毒指揮小組」要求最短時間遏止不法。同時，行政院「人口對策新戰略執行小組」也將由政院三長領軍，加速落實18項家庭支持。

行政院通過「刑法」第185條之3以及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，全面加重毒駕的罰責，閣揆卓榮泰表示，面對近期依托咪酯等新興毒品屢傳釀禍，行政院已跨部會檢視當前毒品及毒駕防制作為，針對依托咪酯查緝及毒駕防範，從「源頭嚇阻、強化查緝、重懲毒駕」3大面向，提出14項作為。

卓榮泰同時宣布，由政務委員林明昕，陳時中和季連成共同組成「打黑反毒指揮小組」，分別就法制面、公衛面、執法面，整合檢、警、調、憲、海巡、關務六大查緝系統，全力遏止不法。他也會親自召集小組，請三位政務委員各司其職，充分發揮功能，要在最短的時間內，展現最大能量。

另外，他也要求林明昕繼續督導法務部、交通部、衛生福利部，在最快時間內，就「毒品危害防制條例」、「道路交通管理處罰條例」及「菸害防制法」等提報行政院院會討論，完善法制配套，並請內政部、衛福部及法務部加速研議唾液檢驗入法事項。

行政院會今天也拍板修改「軍人保險條例」，賦予軍公教和勞工將0到3歲的「育嬰假」全面升級為0到6歲的「育兒假」，育兒留停津貼也將升級為「6+3」。

卓榮泰宣布，行政院「人口對策新戰略執行小組」，將由他親自擔任召集人、鄭麗君副院長擔任副召集人、祕書長張惇涵擔任執行秘書，也請政務委員陳時中、葉俊顯擔任副執行秘書，除了加速落實現有18項「家庭支持」外，也同步就「銀髮世代」、「全齡育才」及「全球攬才」三個戰略面向盤整完整計畫。

他也要求請內政部、外交部、國防部、財政部、教育部、經濟部、勞動部、衛福部、數發部、國發會、陸委會、金管會、僑委會、主計總處、人事總處及相關部會，全力配合推動四大人口對策新戰略。他也會定期召開會議，盯進度、趕進度、拚進度，回應世代需求。

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