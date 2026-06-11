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毒駕層出不窮！朝野拚修法…藍提案最嚴厲「情節重大可判死」

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
毒駕案件層出不窮，在野黨及行政院皆提出「刑法」修正草案，加重毒駕刑罰。圖／聯合報系資料照片
毒駕案件層出不窮，在野黨及行政院皆提出「刑法」修正草案，加重毒駕刑罰。圖／聯合報系資料照片

毒駕事件層出不窮，行政院今日通過「刑法」及「陸海空軍刑法」修正草案，全面提高毒駕犯罪的刑度，若加上立委現行已提出的版本，累積已有14個提案。而對比院版及在野所提版本，其中以國民黨立委傅崐萁等領銜版本的刑度最高，情節重大毒駕致死者最重處死刑。

根據行政院版刑法修法草案，修正第185條之3條文，尿液或血液所含毒品、麻醉藥品或其他相類之物或其代謝物，達行政院公告之品項及濃度值以上，卻駕駛動力交通工具者；以及有其他情事足認施用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，以致不能安全駕駛者。將處5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上罰金。

如果肇事致人於死者，處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科新台幣200萬元以下罰金。此外，十年內再犯而致死者處無期徒刑或7年以上徒刑，併科400萬元以下罰金；致重傷者則處5年以上12年以下徒刑，併科300萬元以下罰金。

民眾黨團版本同樣是修正第185條之3，將毒駕基本刑責提高為1年以上5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。致重傷者，處1年以上7年以下徒刑，併科100萬元以下罰金；致死者則為3年以上10年以下徒刑，併科200萬元以下罰金。若構成較重情節，致死者可處無期徒刑或7年以上徒刑，併科最高2000萬元以下罰金；致重傷者為3年以上10年以下徒刑，併科1000萬元以下罰金。

另針對十年內再犯情形，致重傷者處7年以上徒刑，併科2000萬元以下罰金；致死者則可處無期徒刑或10年以上徒刑，併科3000萬元以下罰金。

國民黨雖然沒有提出黨版，但目前至少已經有9個立委個別提案的版本，其中以傅崐萁領銜的版本尤為特別，考量毒駕行為與酒駕之行為態樣、危害程度及犯罪特性不同，因此另立185之5專條，將毒駕與酒駕分割處理。

則刑責方面，基本刑責上訂為1年以上7年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰金。致重傷者為5年以上12年以下徒刑，併科500萬元以下罰金；致死者則可處無期徒刑或10年以上徒刑，情節重大者得處死刑。在再犯條款部分，再犯致重傷者為7年以上徒刑，併科700萬元以下罰金；致死者為無期徒刑或10年以上徒刑，併科1000萬元以下罰金。

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