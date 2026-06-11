拜訪「德國矽谷」！與市長交流台積電議題 盧秀燕：拓展非美市場

台中市長盧秀燕訪歐行，德國時間6月10日拜訪有「德國矽谷」之稱的薩克森邦德勒斯登，交流台積電、晶片與能源議題，盼加深技術與商業合作；盧表示，會積極協助台中企業拓展非美市場，這次會面是台中與薩克森邦未來合作的基礎。

市府指出，德勒斯登被稱為德國矽谷，生產晶片數量占全歐洲將近三分之一，台積電在當地設廠歐積電，預計明年投入生產，並在台中設置歐積電人才培育基地；台灣與德國的半導體供應鏈合作日漸深化，台中和德勒斯登的交流也愈發密切。

盧秀燕10日先拜訪德勒斯登，市長希伯特（Dirk Hilbert）親自接待，會談中聚焦於台積電在台中的營運、水資源和電力資源，以及交通配套等等，希伯特對台積電和城市的關係展現高度興趣，兩人相約有機會再度見面，持續深化合作。

盧秀燕隨後出席薩克森邦德勒斯登工商聯誼晚會，和薩克森邦總理克雷奇默（Michael Kretschmer）、圖林根邦總理福伊特（Mario Voigt）見面，會中還有當地政商各界人士；克雷奇默歡迎盧作客薩克森邦，肯定台灣的高科技發展，也鼓勵當地企業多往台灣與台中發展。

盧秀燕致表示，克氏的肯定展現出德國地方政府對台灣產業的重視，這次會面將為台中與薩邦在半導體、高科技與經濟貿易的合作奠定基礎，中市府未來會繼續協助台中企業拓展海外市場，深化與歐洲產業聚落的合作；面對國際環境快速變化，台中會積極開發非美市場。