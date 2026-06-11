兩岸海峽論壇被貼統戰標籤 張雅屏：民進黨正進行高明認知作戰

國民黨考紀會主委張雅屏今日表示，真正高明的認知作戰，是透過「奧弗頓之窗」理論，將原本不可思議的觀點，經長期的媒體、教育宣傳，變成「流行」、「政策」。正如民進黨將行之有年的海峽論壇貼上「統戰、威脅」標籤，卻說不清助農、幫台商與青年的措施究竟有何危害？把黑的說成白的，盲目用標籤掩蓋事實、抹煞正常交流，這才是台灣正在發生的認知作戰。

張雅屏表示，多年前台灣社會許多被認為極端、難以接受的觀點，如今卻逐漸成為理所當然。這樣的改變，究竟是民意自然演變，還是有人刻意推動？

張雅屏說，政治學有個著名理論，叫做「奧弗頓之窗（Overton Window）」，即一個原本社會無法接受的觀點，往往不是直接變成主流，而是透過六個階段慢慢推進，依序是「不可思議」、「激進」、「可接受」、「理性」、「流行」、「政策」。真正高明的操作，不是一次說服所有人，而是不斷移動社會接受的邊界。

張雅屏表示，今天聽起來很極端的說法，只要反覆宣傳、持續操作，10年後可能變成理所當然，20年後甚至進入法律與制度。奧弗頓之窗最常被引用的案例之一，就是「大麻合法化」，支持者並沒有一開始就要求全面合法，而是先強調大麻與海洛因等毒品不同，再主打醫療用途、病患權益，接著推動醫療大麻合法化，最後才進一步討論娛樂性使用與全面合法化。

張雅屏表示，經過數十年的媒體宣傳、學術研究、政治倡議與社會運動，原本屬於「不可思議」的主張，逐漸變成「可接受」、「理性」，甚至成為部分地區的正式政策。這就是奧弗頓之窗移動最典型的例子。

張雅屏表示，奧弗頓之窗本身是中性的，它既可能推動正面的公共政策，也可能被運用於政治宣傳與意識形態塑造。目前台灣許多與2、30年前截然不同的論點與思維，並非自然形成，而是透過長期的政治宣傳、教育內容、媒體論述與標籤化操作，逐步改變社會認知的結果。

張雅屏舉例說明，過去課本強調中華文化與中國近代史，今天卻大量淡化；過去「兩岸同文同種」是社會共識，今天卻被部分人視為政治禁忌；過去多數人認為「中華民國憲法」是國家根本大法，今天卻有人公開主張憲法不合時宜；過去兩岸交流被視為和平的重要基礎，今天卻動輒被貼上「統戰」標籤。

張雅屏進一步指出，最典型的例子，就是海峽論壇。這項活動從2009年舉辦至今，已持續近20年。早年不論中央或地方政府，多半抱持「樂見交流」的態度，許多縣市首長親自率團參加。但經過民進黨十年來不斷貼標籤、反覆宣傳之後，許多人現在已經直接將海峽論壇等同於「統戰平台」。

張雅屏表示，據歷年論壇公開資料整理，所謂的「惠台措施」內容主要集中在：第一名，農漁產品採購（約21%），包括水果、茶葉、文旦柚、鳳梨釋迦、水產品等採購與展銷；第二名，台商投資優惠（約18%），包括稅務優惠、投資保障、融資支持、同等待遇等措施；第三名，青年就業創業（約16%），包括實習機會、創業補貼、青創基地及赴陸就業發展。

張雅屏表示，幫農民找市場，幫台商降低經營成本，提供青年實習就業機會，都是統戰？如果是，民進黨應清楚告訴人民，這些措施究竟對台灣造成了什麼具體傷害？多少農民、台商、青年因此受到危害？如果說不出來，只是不斷重複「統戰」、「滲透」、「認知作戰」等標籤，那麼真正的認知作戰，恐怕正是把一件原本正常的交流活動，經過長期宣傳之後，讓大家相信它是邪惡的。

張雅屏表示，面對任何議題，都應該回到事實本身，而不是被標籤牽著走。「因為認知作戰最可怕的地方，不是讓你相信謊言。而是讓你連思考真相的機會都失去了。」