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藍白批主張廢監院卻提名顯矛盾 綠讚陳永興超越黨派

中央社／ 台北11日電

總統府今天公布監察委員提名名單，國民黨團首席副書記長許宇甄說，民進黨執政後，廢監院從口號變成空話，凸顯政治矛盾。民眾黨團總召陳清龍說，過去民進黨主張廢監院，執政後卻怠於推動。民進黨團則肯定監察院長被提名人陳永興是超越黨派的好選擇。

副總統蕭美琴今天宣布，總統賴清德將提名前台灣人權促進會會長陳永興擔任監察院長、現任監察委員王榮璋為副院長，另提名屏東城鄉發展文教基金會董事長廖婉汝等27人擔任監委，盼打造人民的監察院。

民進黨團書記長范雲受訪提到，她認識的陳永興是超越黨派、為人民服務的人，不管過去在民主運動時期，或民進黨執政時，陳永興都多所監督、批評，她認為陳永興是超越黨派的好選擇。

對於前國民黨立委廖婉汝也被提名為監委，民進黨團幹事長莊瑞雄說，這是釋出善意，廖婉汝是好人、非常棒的政治人物，期待這一次的監委人事同意權案，應該考量被提名人的社會聲望、個人能力等，若是非常棒的人選，大家不妨共同支持。

國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，民進黨過去數十年主張廢除監察院，批評監察院缺乏民意基礎、功能不彰，甚至淪為政治酬庸機構。賴總統提名新任監察委員，再次凸顯民進黨長期以來最大的政治矛盾。

許宇甄表示，如果監察院真的沒有存在價值，民進黨就應提出修憲廢除，在修憲之前，應該凍結提名，不該一邊高喊廢除，一邊繼續酬庸提滿人選。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，過去民進黨一再主張廢除監察院，但拿到權力後卻毫無檢討、不思反省，怠於推動廢除監察院。民眾黨團廢除監察院的立場，不會因為賴總統所提名的監委人選而改變。

蕭美琴 許宇甄 范雲

延伸閱讀

總統府提名新監委 許宇甄：民進黨廢監院從口號變成空話

陳永興：超越黨派 以超然立場發揮監院功能

蕭美琴：監委超越黨派獨立行使職權 不應由政黨做分配

總統提名陳永興任監察院長 盼打造人民的監察院

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