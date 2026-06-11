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獲提名監委 謝政達態度低調

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達(圖右一)長期在新北市服務，今獲提名監委。本報資料畫面
新北市工商發展投資策進會總幹事謝政達(圖右一)長期在新北市服務，今獲提名監委。本報資料畫面

總統府今日公布第7屆29位監委提名名單，其中，監委被提名人也包含藍營的新北市前副市長謝政達，此舉引發外界關注。謝政達今午低調表示，目前只是提名階段，後續尚待立法院同意，待審查通過，目前不適合發表意見。

現年62歲的謝政達，其父為前行政院勞工委員會主委、前行政院秘書長、前花蓮縣長謝深山，過去擔任律師長期深耕勞動法學領域，也曾協助父親選務工作。在1992年健康幼稚園火燒車事件發生時，他擔任受害者家屬的法律代理律師，因而與侯友宜結緣。

謝政達在朱立倫執政時期受邀擔任新北市政府勞工局局長，侯友宜就任新北市長後，謝升任為新北市副市長，侯競選總統時辭去副市長職全力為侯輔選，選舉結束後未重返副市長職，接任新北市工商發展投資策進會總幹事。

針對獲監委提名一事，謝政達今低調表示，目前只是提名階段，後續尚待立法院同意。

至於對未來的工作願景，謝政達則說，目前不適合談論。

外傳藍營對他進入監委名單不知情，但有消息傳侯友宜事先曾獲告知。

謝政達 監委 侯友宜

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