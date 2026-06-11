獲提名監委 謝政達態度低調

國民黨考紀會主委張雅屏今日表示，真正高明的認知作戰，是透過「奧弗頓之窗」理論，將原本不可思議的觀點，經長期的媒體、教育宣傳，變成「流行」、「政策」。正如民進黨將行之有年的海峽論壇貼上「統戰、威脅」標籤，卻說不清助農、幫台商與青年的措施究竟有何危害？把黑的說成白的，盲目用標籤掩蓋事實、抹煞正常交流，這才是台灣正在發生的認知作戰。

2026-06-11 14:59