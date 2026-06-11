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花生價跌 卓榮泰：啟動聯合稽查刻意壓低收購價究辦

中央社／ 台北11日電

國產花生價跌，行政院長卓榮泰今天指示農業部、公平交易委員會及法務部即刻針對花生產地展開聯合稽查，杜絕刻意壓低收購價格等不法行為，若有查到事證依法究辦，全力維護農民權益。

近日國產花生價跌，農民疑與台美對等貿易協定預期心理有關，農業部長陳駿季昨天表示，有媒體報導特定人士或盤商因台美對等貿易協定（ART）而降低花生價格，但這是不實訊息，不宜以錯誤訊息、還沒實施的政策影響產地價格，將啟動稽查。

行政院發言人李慧芝今天主持行政院會後記者會時轉述，陳駿季今天在會中談到國產花生價格部分，指花生採收正在初期階段但因大雨而暫停，卻有媒體報導虛假訊息，使得花生農恐慌擔心價格下跌。

陳駿季說，收穫初期價格沒辦法反映後期價格，因此期盼啟動聯合稽查，避免不實謠言造成農民恐慌，影響花生莢價格。

行政院會後透過新聞稿表示，卓榮泰會中指示，請農業部、公平交易委員會及法務部即刻針對花生產地展開聯合稽查，杜絕刻意壓低收購價格等不法行為，若有查到事證，依法究辦，全力維護花生農權益。

對於各界關注ART對台灣農業影響，李慧芝在記者會表示，農業部已經與相關農業縣市充分溝通與說明，同時會提出系統性的市場區隔措施，包含一，農業部已設計台灣花生標章並送經濟部智慧財產局審核，最慢7月中公布；2，農業部正與衛福部溝通花生加工品原料產地標示部分。

李慧芝說，農業部將持續關注花生價格，並在必要時提出適當協助措施。

卓榮泰 陳駿季 李慧芝

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