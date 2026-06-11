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拚外交新高度！盧秀燕親赴維也納 見證台灣首位FIABCI世界會長就職

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
龍寶建設董座張麗莉（中）接世界不動產聯合會世界會長，聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach（右二）祝賀。業者／提供
龍寶建設董座張麗莉（中）接世界不動產聯合會世界會長，聯合國人居署執行長Anacláudia Rossbach（右二）祝賀。業者／提供

世界不動產聯合會（FIABCI）年會明天將在奧地利首都維也納登場，將由中華民國不動產協進會理事長、台中龍寶建設董事長張麗莉接任世界會長，台中250名建商包機將盛裝與會。台中市政府證實，台中市長盧秀燕日前率團訪歐洲拚外交、找商機，也將此列為行程，將出席該場盛會。

盧秀燕6月6日至15日率團出訪歐洲德國、捷克、奧地利三國10天。從盧秀燕率團訪歐行程表可以看到，預計當地時間明天出席世界不動產聯合會新舊任會長交接典禮。

FIABCI是全球不動產業界最具權威性與規模的國際性組織，創立於1951年，總部設於法國巴黎，會員為全球83個國家。張麗莉接任世界會長，被視為台灣建築與不動產產業長年投入累積的成果。

FIABCI今年年會核心主題定為「ACT」，涵蓋了Action（行動）、Collaboration（合作）與Transformation（轉型）三大面向。

張麗莉指出，席捲全球的綠色建築轉型趨勢，與台灣營建業全力推動的建築減碳、綠建築標章及高標準ESG願景完全契合。即將接任世界會長的她承諾，會將「淨零碳排」與「可負擔住宅」等共識作為推動重點。

FIABCI也是為聯合國經濟及社會理事會（ECOSOC）的特殊諮詢機構，聯合國人類住區規畫署執行長Anacláudia Rossbach出席盛會。她表示，當前全球居住環境面臨的考驗，「可負擔住宅」與氣候韌性建築，已成為全球不動產界迫切需要執行的戰略方向。

台中市長盧秀燕六月率團訪歐行程表。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕六月率團訪歐行程表。圖／台中市政府提供

台中市長盧秀燕（中）率團赴歐洲參訪布蘭登堡邦議會，與副議長格尼爾克（Rainer Genilke）合影。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（中）率團赴歐洲參訪布蘭登堡邦議會，與副議長格尼爾克（Rainer Genilke）合影。圖／台中市政府提供

盧秀燕 維也納 台中

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