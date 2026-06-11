提名大法官未過關 府再提林麗瑩擔任監察委員

總統賴清德2025年提名最高檢察署書記官長林麗瑩為大法官侯選人，因藍白杯葛，林未能通過人事同意權審查，今再度被提名為監察委員。林麗瑩對德國法制專精，曾負責大法庭法律辯論及憲法訴訟業務，認為廢不廢死應尊重民意。

林麗瑩是司法官學院31期結業，學經歷為台大法律研究所碩士、德國科隆大學法律博士候選人，曾任法務部綜合規劃司長、司法院政風處長要職。

林麗瑩於綜合規劃司長任內推動「司法改革國是會議」業務，後借調至最高檢察署訴訟組辦事，負責大法庭法律辯論、憲法訴訟業務；前檢察總長邢泰釗於前手書記官長吳怡明調升澎湖地檢署檢察長後，請林接任書記官長迄今。

事實上，總統府2025年一度提名林麗瑩為大法官候選人，立法院全院審查時，林就是否支持廢死、檢察官是否濫權羈押等傳統議題回答立委的質詢。

國民黨立委蘇清泉問林麗瑩是否贊成有條件廢死？林麗瑩表示，死刑在台灣社會是高度爭議問題，要不要廢死應尊重民意，根據憲判結果，目前死刑是合憲的「我是檢察官，只要有死刑，我們就依法執行」。

民眾黨前立委林憶君提及羈押權問題「為何檢察官把人押起來再找證據？」林麗瑩表示，檢察官無法直接押人，只能聲請由法院審查是否符合要件，檢察官要證明有逃亡或串證、滅證之虞，法官才會裁定羈押「檢察官都非常謹慎，不至於會押人取供」，這是法律上所不允許的。